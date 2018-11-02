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Юные харьковчане вернулись с медалями международного турнира

Юные харьковчане вернулись с медалями международного турнира
«Кубок ЛИКО» в возрастных группах «В», «С» и «D» состоялся в Киеве. По итогам турнира харьковчане завоевали три золотые, серебряную и две бронзовые медали.
Участие в соревнованиях приняли представители восьми областей Украины, а также гости из Беларуси, Грузии и Хорватии.

Трижды на высшую ступеньку пьедестала почета в группе «С» поднимался Владислав Климко, который победил в прыжках с трамплина 1 м, 3 м и с вышки. Кроме того, на его счету была серебряная медаль в синхронных прыжках с трамплина 3 м, которую он завоевал в дуэте с харьковчанином Ильей Паракой. На счету Ильи были еще две бронзовые награды в группе «В» – в прыжках с трамплинов 1 м и 3 м.

Кроме наград, воспитанники тренера Натальи Андриевской получили право представлять Украину на международном турнире в Германии, который состоится уже на этой неделе.

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