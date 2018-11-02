Харьков

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В Харькове произойдет перезагрузка

В Харькове произойдет перезагрузка
Гала-концерт VII Международного многожанрового фестиваля-конкурса искусств «Dance Song Fest – перезагрузка» пройдет 4 ноября во Дворце культуры «Железнодорожник».
Концерт посвящен 95-летию со дня основания Харьковской государственной академии культуры. В нем примут участие победители фестиваля-конкурса, а также специальные гости – победители и финалисты телепроектов «Голос страны» и «Х-фактор».

Отметим, что VII Международный фестиваль-конкурс искусств «Dance Song Fest – перезагрузка» стартовал 1 ноября. Открыли конкурсную программу выступления юных и взрослых музыкантов. 2 ноября участники фестиваля продемонстрируют вокальные способности, завершат конкурсную программу хореографические номера. В каждой из номинаций будут определены победители, которые и выступят на гала-концерте. Среди участников конкурса – музыканты и танцоры из разных городов Украины и зарубежных стран.

Начало – в 16:00.

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