В Харькове произойдет перезагрузка 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Гала-концерт VII Международного многожанрового фестиваля-конкурса искусств «Dance Song Fest – перезагрузка» пройдет 4 ноября во Дворце культуры «Железнодорожник».

Концерт посвящен 95-летию со дня основания Харьковской государственной академии культуры. В нем примут участие победители фестиваля-конкурса, а также специальные гости – победители и финалисты телепроектов «Голос страны» и «Х-фактор».



Отметим, что VII Международный фестиваль-конкурс искусств «Dance Song Fest – перезагрузка» стартовал 1 ноября. Открыли конкурсную программу выступления юных и взрослых музыкантов. 2 ноября участники фестиваля продемонстрируют вокальные способности, завершат конкурсную программу хореографические номера. В каждой из номинаций будут определены победители, которые и выступят на гала-концерте. Среди участников конкурса – музыканты и танцоры из разных городов Украины и зарубежных стран.



Начало – в 16:00.