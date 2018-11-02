Архиепископ Иов: «В Украине больше нет Московского патриархата» 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола.