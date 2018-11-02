Харьков

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Харьковская епархия УПЦ МП определилась в отношении УПЦ Московского патриархата

Харьковская епархия УПЦ МП определилась в отношении УПЦ Московского патриархата
1 ноября в Харькове прошло собрание благочинных священников (помощников епископов в надзоре за церковными округами — ред.), настоятелей городских храмов и руководителей отделов Харьковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Подробности встречи в пресс-службе Харьковской епархии УПЦ МП не описывали — дали лишь короткое резюме. Об этом сообщает «МедиаПорт».

«На собрании обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью епархии, подготовкой к годовому собранию духовенства, а также актуальные вопросы, касающиеся жизни верующих Православной церкви на Слобожанщине. Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с её предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», — сказано в сообщении.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение по Украинской православной церкви: процедура предоставления автокефалии продолжается. Томос планируют получить после объединения церквей: Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и той части священников УПЦ Московского Патриархата, которая добровольно решит к ним присоединиться.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в структуре Русской православной церкви.

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