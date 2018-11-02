Харьковская епархия УПЦ МП определилась в отношении УПЦ Московского патриархата 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

1 ноября в Харькове прошло собрание благочинных священников (помощников епископов в надзоре за церковными округами — ред.), настоятелей городских храмов и руководителей отделов Харьковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.