Харьковская епархия УПЦ МП определилась в отношении УПЦ Московского патриархата

Подробности встречи в пресс-службе
Харьковской епархии УПЦ МП не описывали — дали лишь короткое резюме. Об этом сообщает
«МедиаПорт».
«На собрании обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью епархии, подготовкой к годовому собранию духовенства, а также актуальные вопросы, касающиеся жизни верующих Православной церкви на Слобожанщине. Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с её предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», — сказано в сообщении.
11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение по Украинской православной церкви: процедура предоставления автокефалии продолжается. Томос планируют получить после объединения церквей: Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и той части священников УПЦ Московского Патриархата, которая добровольно решит к ним присоединиться.
Напомним, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в структуре Русской православной церкви.