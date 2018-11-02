«Не отвлекайте»! Посетитель бара не заметил вооруженного ограбления в шаге от себя: видео-факт 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В бразильском городе Нова-Серрана один из посетителей бара не заметил ограбление заведения из-за того, что вел переписку по телефону.

Мужчина по имени Карлос Алмейда настолько увлекся перепиской, что не обратил никакого внимания на вошедшего в бар вооруженного грабителя.



Видео с камер наблюдения опубликовали в Сети.



Ограбление сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, что, когда в бар входит вооруженный преступник, Алмейда спокойно стоит у стойки с телефоном в руках и никак не реагирует на происходящее. Некоторые посетители ложатся на пол, но Алмейда по-прежнему ничего не замечает. Даже когда грабитель проходит мимо него, Алмейда продолжает переписываться. Он заподозрил неладное лишь тогда, когда преступник уже покинул бар.



Алмейда потом рассказал журналистам, что пропустил ограбление из-за громкой музыки, игравшей в баре. Когда он отвлекся от телефона, то увидел лежавшего на полу человека и сильно, по его словам, удивился.



Алмейда не стал говорить, с кем переписывался во время ограбления, но отметил, что это "личное".