Харьков

  • 91
    •  / 

Газовщики предупредили о возможных бунтах в Харькове

Газовщики предупредили о возможных бунтах в Харькове
НАК «Нафтогаз» получил право с 1 декабря 2018 года отключать теплосети за долги. Как сообщают харьковские газовщики, это может обернуться настоящей катастрофой для горожан и жителей области.
Об этом сообщает портал «Город Х».

Эксперты предупреждают: отключение отопления зимой чревато тем, что потребители будут устраивать газовые бунты.

– Вероятность отключения газа в регионах достаточно высокая. Одно дело отдавать указания из Киева и совсем другое, реализовывать это на местах. При сегодняшнем уровне социального напряжения в обществе достаточно просто поднести спичку для того, чтобы произошел взрыв, – сообщил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

В Харькове и области насчитывается больше 130 тепловых компаний, которые обеспечивают теплом жилые дома. Поставщиком природного газа для них является НАК «Нафтогаз».

– С первого декабря, если кто-то из теплогенерирующих предприятий вовремя не рассчитался либо НАК «Нафтогаз» Украины вовремя не оформил договора, - будет отключен в автоматическом режиме, – объяснил коммерческий директор Харьковгоргаза Антон Яворовский.

НКРЭКУ отклонила требование облгазов не отключать теплосети по поручению «Нафтогаза» и обязал заключить договора на прекращение газоснабжения, - рассказали областные газовики.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3208.03 грн
100 USD 2815.79 грн
10 RUB 4.289 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи