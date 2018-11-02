Газовщики предупредили о возможных бунтах в Харькове 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

НАК «Нафтогаз» получил право с 1 декабря 2018 года отключать теплосети за долги. Как сообщают харьковские газовщики, это может обернуться настоящей катастрофой для горожан и жителей области.