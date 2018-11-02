Газовщики предупредили о возможных бунтах в Харькове

Об этом сообщает
портал «Город Х».
Эксперты предупреждают: отключение отопления зимой чревато тем, что потребители будут устраивать газовые бунты.
– Вероятность отключения газа в регионах достаточно высокая. Одно дело отдавать указания из Киева и совсем другое, реализовывать это на местах. При сегодняшнем уровне социального напряжения в обществе достаточно просто поднести спичку для того, чтобы произошел взрыв, – сообщил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
В Харькове и области насчитывается больше 130 тепловых компаний, которые обеспечивают теплом жилые дома. Поставщиком природного газа для них является НАК «Нафтогаз».
– С первого декабря, если кто-то из теплогенерирующих предприятий вовремя не рассчитался либо НАК «Нафтогаз» Украины вовремя не оформил договора, - будет отключен в автоматическом режиме, – объяснил коммерческий директор Харьковгоргаза Антон Яворовский.
НКРЭКУ отклонила требование облгазов не отключать теплосети по поручению «Нафтогаза» и обязал заключить договора на прекращение газоснабжения, - рассказали областные газовики.