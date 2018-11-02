Опровергнут миф о долгой жизни богатых людей

Результаты научного проекта датских ученых, изучавших данную проблему, опубликовал журнал PNAS. Об этом сообщает
портал «МедикФорум».
Принято считать, что влияние богатства на долгую жизнь является чем-то несомненным: в конце концов, деньги обеспечивают возможность ухаживать за собой, хорошо питаться и посещать высококлассных специалистов. Кроме того, в пользу такой версии говорят и данные исследований. Так, ученые из Гарвардского и Стэнфордского университетов пришли к выводу, что наиболее богатые и успешные граждане США отличаются и более долгой жизнью - в среднем живут на 6,5 лет дольше бедных.
Но датские ученые констатировали: значимость богатства для продолжительности жизни сильно завышается, и богатые люди претендовать на долгую жизнь только в силу своего статуса они не могут.
В частности исследователи указали на то, что социальный и экономический статус человека, в отличие от большинства животных, меняется в течение жизни, и порой кардинально. Чтобы понять, насколько существенно богатство влияет на долготу жизни, ученые воспользовались данными по продолжительности жизни, болезням и уровню доходов у нескольких миллионов датчан, умерших за период с 1980 по 2013 год. Специалисты отследили, как менялась их жизнь после 40 лет.
В результате ученые обнаружили, что в среднем сорокалетние богатые люди живут на три года дольше бедных сверстников. Но по мере приближения к пенсии влияние богатства на долгую жизнь постепенно исчезает, а в 60 и 70 лет и вовсе отсутствует.
– Роль социальных факторов в определении долголетия сегодня может значительно завышаться, - резюмировали авторы исследования.