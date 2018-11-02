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Опровергнут миф о долгой жизни богатых людей

Опровергнут миф о долгой жизни богатых людей
Исследователи из Копенгагенского университета (Дания) установили, что долгая жизнь богатых людей – это не более, чем миф: на самом деле эти баловни судьбы живут примерно столько же, сколько живут малоимущие.
Результаты научного проекта датских ученых, изучавших данную проблему, опубликовал журнал PNAS. Об этом сообщает портал «МедикФорум».

Принято считать, что влияние богатства на долгую жизнь является чем-то несомненным: в конце концов, деньги обеспечивают возможность ухаживать за собой, хорошо питаться и посещать высококлассных специалистов. Кроме того, в пользу такой версии говорят и данные исследований. Так, ученые из Гарвардского и Стэнфордского университетов пришли к выводу, что наиболее богатые и успешные граждане США отличаются и более долгой жизнью - в среднем живут на 6,5 лет дольше бедных.

Но датские ученые констатировали: значимость богатства для продолжительности жизни сильно завышается, и богатые люди претендовать на долгую жизнь только в силу своего статуса они не могут.

В частности исследователи указали на то, что социальный и экономический статус человека, в отличие от большинства животных, меняется в течение жизни, и порой кардинально. Чтобы понять, насколько существенно богатство влияет на долготу жизни, ученые воспользовались данными по продолжительности жизни, болезням и уровню доходов у нескольких миллионов датчан, умерших за период с 1980 по 2013 год. Специалисты отследили, как менялась их жизнь после 40 лет.

В результате ученые обнаружили, что в среднем сорокалетние богатые люди живут на три года дольше бедных сверстников. Но по мере приближения к пенсии влияние богатства на долгую жизнь постепенно исчезает, а в 60 и 70 лет и вовсе отсутствует.

– Роль социальных факторов в определении долголетия сегодня может значительно завышаться, - резюмировали авторы исследования.

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