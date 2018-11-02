Опровергнут миф о долгой жизни богатых людей 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Исследователи из Копенгагенского университета (Дания) установили, что долгая жизнь богатых людей – это не более, чем миф: на самом деле эти баловни судьбы живут примерно столько же, сколько живут малоимущие.