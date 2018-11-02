Женщина, ограбившая в Харькове военного, получила срок

Об этом сообщает
издание "Днепр24".
По информации СМИ, обвиняемая подкараулила мужчину возле супермаркета на улице Гвардейцев-Широнинцев. Фигурантка завязала разговор с жертвой, которая была в состоянии алкогольного опьянения, выждала подходящий момент - и толкнула военного. Пострадавший, который плохо стоял на ногах, упал в клумбу, после чего женщина сняла с его плеча сумку и сбежала.
Добычей грабительницы стали 700 гривен, bluetooth-гарнитура, зарядное устройство для телефона и удостоверение участника боевых действий.
Вскоре силовики смогли задержать подозреваемую, которая на тот момент уже успела потратить украденные деньги. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы, однако позже смягчил вердикт, ограничившись двумя годами условно.