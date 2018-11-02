Лондон, Париж, Киев: главный аэропорт Украины попал в «дурную компанию»

Об этом сообщает
портал «Вокруг света. Украина».
Всего был оценен 141 аэропорт по шкале от 0 до 10. Самым популярным в этом году является международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе с общей оценкой 8,77. Близко к победителю расположились аэропорт Элефтериос Венизелос в Афинах (8.69), аэропорт Токио Ханеда (8.63) и аэропорт Кельн/Бонн (8.61).
В ТОП-10 наименее популярных в мире аэропортов попали международный аэропорт Кувейт, лондонский аэропорт Станстед, международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери, аэропорт Париж-Орли, аэропорт Стокгольм-Бромма, аэропорт Манчестер, киевский аэропорт Борисполь, аэропорт Эдинбург, международный аэропорт Бордо-Мериньяк, аэропорт Эйндховен.
Борисполь, оказавшийся на седьмом месте, оценили в 6,03 балла. Отмечается, что в аэропорту Борисполь есть большая проблема с пунктуальностью рейсов: длительное ожидание и длинные очереди здесь являются обычным явлением, особенно в поздние час. Этот пункт оценен в 4,3. Качество сервиса оценили на 8,0, а настроение пассажиров — на 4,9 из 10.
Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочные полосы: одну — длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую — длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.