Заявка на матч за Суперкубок УЕФА: президент ФФУ высоко оценил усилия Светличной

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, почему для заявки был выбран Харьков, а не Киев или другой город, сообщает
портал sport.ua
– После такого прекрасного проведения финала Лиги чемпионов в Киеве Федерация футбола Украины поставила следующую цель – проведение одного из финалов еврокубков в Украине. Очень приятно, что именно Харьков был выбран для подачи заявки на 2021 год для проведения Суперкубка УЕФА.
Думаю, при выборе победителя будут вспоминать, что в Киеве недавно был финал Лиги чемпионов. Считаю, это повышает наши шансы быть выбранными между четырьмя финалистами, ведь Белфаст, Хельсинки и Минск также являются претендентами на проведение этого матча в 2021 году.
Также у Харькова хорошая история проведения международных матчей: Лиги чемпионов, где играет «Шахтер», сборной Украины. Харьков показал очень хорошую организацию, очень теплый прием для всех болельщиков и для команд, приезжающих играть в Харьков. И, конечно же, атмосфера стадиона в Харькове, которую создают харьковчане и украинские болельщики, которые приезжают на матчи, убеждает в правильности выбора подачи заявки на проведение Суперкубка именно в Харькове. Это будет изюминка УЕФА, что именно в Харькове пройдет Суперкубок 2021 года.
Также здесь одна из лучших поддержек местной власти, лично от губернатора Юлии Светличной. Это является одной из приоритетных задач, потому что, если власть хочет, если есть поддержка и желание дать жителям Харьковской области и города Харькова лучшее, что может быть в футболе, то, наверное, идет ответная реакция от самих болельщиков, от харьковчан.
Плюс мы знаем, насколько и сборная, и главный тренер нашей главной команды любит проводить сборы и матчи именно в Харькове. Я думаю, что это хорошая оценка, когда есть синергия работы областной команды во главе с губернатором. И, конечно же, футболисты, все футбольные функционеры видят, насколько команда Харьковской области, ее руководство отрабатывает все организационные вопросы во время матчей сборной, Лиги чемпионов или финала Кубка. Это видно по результатам, - сказал Павелко.
Окончательное решение УЕФА станет известно в мае или июне 2019 года.