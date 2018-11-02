Заявка на матч за Суперкубок УЕФА: президент ФФУ высоко оценил усилия Светличной 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Вчера стало известно, что Украина подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году. При этом был избран город Харьков.