«Надеемся, что поумнеет»: Константинополь сделал важное заявление по поводу действий РПЦ

В интервью
ВВС архиепископ Иов подчеркнул, что на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой.
Юридически Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается относительно этого, она должна отречься от собственной автокефалии.
– Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией ІІ, и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том условии, что он признает Константинопольского патриарха как своего главу, - сказал архиепископ.
Он добавил, что некоторые канонисты считают, что, поскольку эти новые автокефалии были созданы Вселенским патриархатом, то в определенный момент, если Вселенский патриархат сочтет нужным, он может отменить их статус.
На вопрос журналиста, означает ли это, что в определенный момент Константинополь может просто отменить Российскую церковь (ее автокефалию - Ред.), владыка Иов ответил дипломатично:
– Мы надеемся, что Православная церковь России поумнеет и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви, - сказал архиепископ.