«Надеемся, что поумнеет»: Константинополь сделал важное заявление по поводу действий РПЦ 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов заявил, что в отношении РПЦ будут применены "определенные меры" в случае дальнейшего сопротивления автокефалии Украинской церкви.