Общество

  • 174
    •  / 

«Надеемся, что поумнеет»: Константинополь сделал важное заявление по поводу действий РПЦ

«Надеемся, что поумнеет»: Константинополь сделал важное заявление по поводу действий РПЦ
Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов заявил, что в отношении РПЦ будут применены "определенные меры" в случае дальнейшего сопротивления автокефалии Украинской церкви.
В интервью ВВС архиепископ Иов подчеркнул, что на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой.

Юридически Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается относительно этого, она должна отречься от собственной автокефалии.

– Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией ІІ, и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том условии, что он признает Константинопольского патриарха как своего главу, - сказал архиепископ.

Он добавил, что некоторые канонисты считают, что, поскольку эти новые автокефалии были созданы Вселенским патриархатом, то в определенный момент, если Вселенский патриархат сочтет нужным, он может отменить их статус.

На вопрос журналиста, означает ли это, что в определенный момент Константинополь может просто отменить Российскую церковь (ее автокефалию - Ред.), владыка Иов ответил дипломатично:

– Мы надеемся, что Православная церковь России поумнеет и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви, - сказал архиепископ.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2813.28 грн
100 EUR 3211.92 грн
10 RUB 4.2899 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи