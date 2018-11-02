Харьковские борцы успешно выступили на домашнем чемпионате Украины 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Участие в соревнованиях по греко-римской борьбе среди кадетов приняли 278 спортсменов из 20 областей Украины, а по их итогам сборная Харьковщины завоевала золотую, две серебряные и три бронзовые награды.

Чемпионом Украины в весовой категории до 60кг стал Руслан Абдиев, а серебряным призером в весе до 65 кг – Ариф Асгари.



Бронзовые медали получили: Георгий Беленский и Станислав Денисенко (оба: весовая категория – до 71кг) и Михаил Вишневецкий (весовая категория – до 110 кг).



В командном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за борцами Киевской области, а замкнула тройку лучших сборная Ровенской области.



Эти соревнования стали одним из этапов формирования и подготовки сборной Украины среди кадетов для участия в международных соревнованиях 2019 года. Основными стартами в следующем году в этой возрастной категории станут чемпионаты Европы и мира.