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Харьковские борцы успешно выступили на домашнем чемпионате Украины

Харьковские борцы успешно выступили на домашнем чемпионате Украины
Участие в соревнованиях по греко-римской борьбе среди кадетов приняли 278 спортсменов из 20 областей Украины, а по их итогам сборная Харьковщины завоевала золотую, две серебряные и три бронзовые награды.
Чемпионом Украины в весовой категории до 60кг стал Руслан Абдиев, а серебряным призером в весе до 65 кг – Ариф Асгари.

Бронзовые медали получили: Георгий Беленский и Станислав Денисенко (оба: весовая категория – до 71кг) и Михаил Вишневецкий (весовая категория – до 110 кг).

В командном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за борцами Киевской области, а замкнула тройку лучших сборная Ровенской области.

Эти соревнования стали одним из этапов формирования и подготовки сборной Украины среди кадетов для участия в международных соревнованиях 2019 года. Основными стартами в следующем году в этой возрастной категории станут чемпионаты Европы и мира.

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