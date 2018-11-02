Светличная вручила награды лучшим работникам социальной сферы Харьковщины

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА
Руководитель области поздравила социальных работников области с профессиональным праздником и поблагодарила их за самоотверженный труд.
– Вы - именно те люди, которые первыми принимают на себя человеческую боль, проблемы и все неурядицы. Вы никогда не отворачиваетесь от людей и оказываете помощь именно тем, кто в ней действительно нуждается, - сказала глава Харьковской ОГА. - Ваша духовная щедрость и сердечная теплота заслуживают больших слов благодарности.
Юлия Светличная отметила, что на региональном уровне в Харьковской области делается все возможное для обеспечения развития социальной сферы.
– Возможно, мы с вами не можем настолько влиять на социальную политику государства, но вместе можем обеспечить надлежащие условия и предоставить людям помощь, в которой они нуждаются. В 2018 году мы увеличили финансирование на социальную сферу. Начали закупать специальные автомобили, капитально ремонтировать и восстанавливать интернаты, увеличивать финансирование на лечение различных слоев населения и на оздоровление. Кроме того, объем средств, выделяемых из областного бюджета на оказание материальной помощи жителям Харьковской области, увеличился по сравнению с прошлым годом на 30%. Впереди - много работы, но именно от вас зависит, насколько качественно и насколько комплексно мы сможем заботиться о людях. На нашу поддержку всегда можете рассчитывать, - заверила руководитель области.
Социальным работникам Харьковской области Юлия Светличная пожелала вдохновения, здоровья, выдержки и энергии, «чтобы принести людям как можно больше добра». Во время мероприятия она также передала лучшим работникам сферы
награды Кабинета министров Украины и Минсоцполитики и вручила отличия Харьковской облгосадминистрации.
– Очень приятно, что областная государственная администрация заботится о нас, что наши профессиональные праздники проходят на таком высоком уровне, - отметила одна из гостей праздника - директор Территориального центра социального обслуживания и предоставления социальных услуг Краснокутской РГА Вита Ткаченко. - Все-таки чувствуется, что социальная сфера - это важнейшая сфера общества. Ведь человек - это та ценность, которой мы должны уделять внимание, давать тепло, делиться своим сердцем, чтобы наши подопечные жили счастливой жизнью.