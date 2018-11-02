Народный депутат поздравил соотечественников 2 ноября 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул позлдравил украинцев с 74-й годовщиной освобождения Украины от гитлеровских захватчиков.

«Поздравляю с 74-й годовщиной освобождения Украины от нацистких захватчиков, – написал народный депутат на своей странице в Facebook. – Мы – потомки Победителей, и для нас это день гордости за Подвиг нашего народа.



1224 дня враг топтал нашу землю. Погибли более пяти миллионов наших граждан.



Но враг не сломил наших дедов и прадедов. 28 октября 1944 года они освободили Украину.



Во время Второй мировой войны около двух с половиной миллионов наших земляков были награждены орденами и медалями за мужество и героизм. Более чем двум тысячам воинов присвоено звание Героя Советского Союза.



Я благодарю всех, кто возложил цветы к памятникам солдатам Второй мировой войны.



Мы почтим минутой молчания всех, кто погиб в той кровавой войне и кто не дожил до сегодняшнего праздника.



Помним подвиг и верим в будущее!».