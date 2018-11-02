Россия стимулирует эскалацию конфликта 2 ноября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Германия будет выступать за продолжение санкций против страны-агрессора до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности.

В Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находится с визитом в Украине по приглашению главы государства.



Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, в Крыму, в том числе касательно соблюдения прав человека.



— Я привел новые неопровержимые доказательства российских преступных действий против Украины, передал соответствующие документы. В то же время я подтвердил приверженность Украины Минским договоренностям и готовность выполнять обязательства, где необходимо обеспечивать компонент в части безопасности Минских договоренностей – чтобы переходить к политическому компоненту, — сказал Петр Порошенко.— Впрочем, вполне очевидно, что эффективность Минских договоренностей зависит не только и не столько от Украины, но от их добросовестного выполнения Россией. Уже никто не сомневается в том, что именно Россия стимулирует эскалацию конфликта. И вы имели возможность в этом убедиться во время последних дебатов в Совете Безопасности ООН 30 октября.



Он констатировал, что, к сожалению, ситуация с безопасностью в Донбассе остается очень сложной, другая сторона постоянно провоцирует обострение.



В свою очередь канцлер Германии отметила тесное сотрудничество в минском формате.



— У нас ничего другого нет, кроме минского процесса. Очень важно, что Украина выполняет свои обязательства, даже если это сложно. Германия будет на стороне Украины в этом вопросе. Еще раз хочу подтвердить, что территориальная целостность является определяющей. Украина сама должна определять свой путь, — сказала Ангела Меркель, добавив, что нужно усилить работу по внедрению миротворческой миссии ООН в Донбассе.



Также она заявила, что Германия будет выступать за продолжение санкций против Российской Федерации до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности.



— К сожалению, сейчас Минские договоренности не соблюдаются. Если продвижение и происходит, то миллиметр вперед, а затем откат назад. Германия будет выступать за продолжение санкций в отношении РФ, — сказала канцлер, отметив, что смягчение санкций возможно исключительно в случае прогресса в выполнении Минских соглашений для достижения мира.