В НБУ объяснили, почему украинцы все меньше «рвутся» на заработки в Польшу 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Нацбанке спрогнозировали, что в следующем году активность трудовой миграции из Украины в соседнюю европейскую страну резко сократиться.