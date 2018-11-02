Экономика

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В НБУ объяснили, почему украинцы все меньше «рвутся» на заработки в Польшу

В НБУ объяснили, почему украинцы все меньше «рвутся» на заработки в Польшу
В Нацбанке спрогнозировали, что в следующем году активность трудовой миграции из Украины в соседнюю европейскую страну резко сократиться.
В «Инфляционном отчете» Национального банка за октябрь текущего года говорится о том, что для такой тенденции есть несколько причин. В частности — это торможение роста польской экономики (рост сократится на 3,5 процентов). Еще одна причина заключается в том, что в Польше замедлилось появление рабочих мест и рост занятости, сообщают «Экономические новости».

В отчете говорится о том, что за первое полугодие текущего года выданных разрешений на работу в Польшу стало больше только на 20 процентов, чем годом ранее. Здесь важно отметить, что на протяжении предыдущих нескольких лет количество заявок увеличивалось больше чем на 100 процентов.

Отметим, в Польше начали волноваться из-за того, что всё меньше украинцев собираются работать на них. Учитывая серьезный «кадровый голод», которые отрицательно сказывается на экономике европейской страны, в Польше начали продумывать, как заманить новых работников. Отметим, что сами поляки активно уезжают на работу в другие европейские страны с более высокой средней заработной платой.

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