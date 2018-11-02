Харьковские диабетики могут получить инсулин в аптеках 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Жители Харькова, страдающие сахарным диабетом, уже могут получить инсулин в аптеках города.

По данным директора Департамента здравоохранения горсовета Юрия Сороколата, средств, выделенных Харьковским городским советом на закупку инсулинов, хватит на обеспечение лекарствами всех страдающих сахарным диабетом жителей города до конца 2018 года.



– Этих денег на 100% хватит на ноябрь, декабрь, и частично мы захватим начало января, для того чтобы не было социального напряжения среди больных. Пациенты уже могут выписывать рецепты на инсулины у врачей-эндокринологов по месту жительства и получать их в аптеках города. Город, со своей стороны, будет погашать затратную финансовую часть в соответствии с договорами, заключенными с аптечной сетью, – отметил Юрий Сороколат.



В перечне представлено более 30 наименований препаратов инсулина, из которых – 18 импортного производства.



17 октября на сессии городского совета было дополнительно выделено 12,6 млн грн на приобретение инсулинов. Всего же для полного обеспечения больных препаратами необходимо около 64 млн грн в год.



Сейчас в Харькове проживают 6 898 больных сахарным диабетом, из них – 366 детей.