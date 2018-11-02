Япония потеряла один из своих островов

Как сообщает
НВ со ссылкой на The Guardian, остров, скорее всего, ушел под воду.
Издание отмечает, что Эсанбэ был одним из 158 островков, которым японское правительство дало наименования в 2014 году для того, чтобы подтвердить свои права на эти территории и расширить исключительную экономическую зону. При этом все эти острова по-прежнему остаются незаселенными.
Когда исчезновение острова будет закреплено в официальных документах, это приведет к пересмотру границ исключительной экономической зоны Японии. Она сократится примерно на 500 метров.
В последний раз береговая охрана Японии осматривала остров Эсанбэ в 1987 году: тогда он поднимался над уровнем воды всего лишь на 1,4 метра.