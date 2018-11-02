Украина

  • 214
    •  / 

Украина обрела «безвиз» с богатейшей страной мира: видео-факт

Украина обрела «безвиз» с богатейшей страной мира: видео-факт
Со 2-го ноября 2018 года вступило в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.
Отныне украинцы, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, ехать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней, рассказали в Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2813.28 грн
100 EUR 3211.92 грн
10 RUB 4.2899 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи