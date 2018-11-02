Украина обрела «безвиз» с богатейшей страной мира: видео-факт 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Со 2-го ноября 2018 года вступило в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.

Отныне украинцы, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, ехать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней, рассказали в Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.