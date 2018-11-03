Глава Харьковской области поздравила железнодорожников 3 ноября 2018 г. Марта Чудинова 0 0

Накануне профессионального праздника железнодорожников руководитель Харьковщины Юлия Светличная встретилась с коллективом филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця».

– Я не могла не прийти и лично не поздравить вас с профессиональным праздником, потому что уважаю людей труда, уважаю железнодорожников, – обратилась к коллективу ЮЖД руководитель области.



Юлия Светличная подчеркнула, что во все времена – даже самые сложные – железная дорога работала стабильно и надежно.



– Мне приятно сказать, что те государственные задачи, которые вы выполняете, укладываются в концепцию развития региона. И без вашей профессиональной работы не было бы устойчивого развития области. Более 32 тысяч человек сейчас заняты в сфере железнодорожных перевозок. У вас потрясающая инфраструктура, которая является визитной карточкой Харьковской области. Целые династии дорожников продолжают семейное дело. Уважаемые ветераны, спасибо за те традиции, которые вы укрепляли и проносили сквозь годы. Уверена, что новое поколение всегда будет придерживаться традиций и двигаться только вперед – чтобы железная дорога развивалась и задавала тон другим отраслям. А наша задача – всегда поддерживать и коллектив, и предприятие, чтобы жизнь в регионе была комфортной, – сказала глава ХОГА.



В ходе праздничного мероприятия Юлия Светличная передала государственную награду заведующему отделением Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 1 Владимиру Лебединцу (ему присвоено звание «Заслуженный врач Украины»), а также отличия ХОГА сотрудникам Южной железной дороги.