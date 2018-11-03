Культура

  • 127
    •  / 

В селах Харьковщины восстанавливаются дома культуры

В селах Харьковщины восстанавливаются дома культуры
На Харьковщине в 2018 году было отремонтировано более 200 домов культуры и творчества – облгосадминистрация  делает много для того, чтобы сфера культуры и искусства получила новое дыхание.
По информации заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева, домам культуры в сельской местности долгое время не уделялось должного внимания: никто не вкладывал в них деньги, все приходило в упадок.

— Поэтому мне очень приятно отметить, что за последний год было отремонтировано более 200 сельских домов культуры и творчества. На отдельных объектах провели капитальный ремонт, на других – текущий, —  говорит заместитель главы области. — Учреждения находились в разном состоянии. В некоторых даже не было отопления, протекала крыша. Не было никаких условий, чтобы там заниматься. Мы подошли серьезно к этой ситуации. Работать есть над чем, но многое уже сделано, — сказал Анатолий Бабичев.

В качестве примера он привел Барвенковский дом культуры, который реконструировали полностью. Восстановлены заведения в Сахновщинском, Коломацком, Кегичевском районах и т. д.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2813.28 грн
100 EUR 3211.92 грн
10 RUB 4.2899 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи