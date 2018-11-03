В селах Харьковщины восстанавливаются дома культуры 3 ноября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

На Харьковщине в 2018 году было отремонтировано более 200 домов культуры и творчества – облгосадминистрация делает много для того, чтобы сфера культуры и искусства получила новое дыхание.

По информации заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева, домам культуры в сельской местности долгое время не уделялось должного внимания: никто не вкладывал в них деньги, все приходило в упадок.



— Поэтому мне очень приятно отметить, что за последний год было отремонтировано более 200 сельских домов культуры и творчества. На отдельных объектах провели капитальный ремонт, на других – текущий, — говорит заместитель главы области. — Учреждения находились в разном состоянии. В некоторых даже не было отопления, протекала крыша. Не было никаких условий, чтобы там заниматься. Мы подошли серьезно к этой ситуации. Работать есть над чем, но многое уже сделано, — сказал Анатолий Бабичев.



В качестве примера он привел Барвенковский дом культуры, который реконструировали полностью. Восстановлены заведения в Сахновщинском, Коломацком, Кегичевском районах и т. д.