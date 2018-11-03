Ни одна проблема «Южкабеля» не останется без внимания

На заводе «Южкабель» 1 ноября запустили новую линию, которая позволит увеличить объемы производства на 200 миллионов гривен в год.
Важное для предприятия событие не обошла вниманием глава области Юлия Светличная – поздравила коллектив, вручила награды работникам, провела выездной прием граждан.
На заводе «Южкабель» председатель ХОГА осмотрела мощности предприятия и пообщалась с работниками завода.
– Поддерживаем развитие промышленности, которая является базой региональной экономики. У каждого предприятия есть и наша поддержка, и контроль. Помогаем как в производственных вопросах, так и в социальных. И уровень промышленности на Харьковщине растет, – сказала Юлия Светличная. – Приятно, что «Южкабель» поддерживает наши требования по повышению заработной платы. За этот год она вырастет на 40%. А сегодня договорились с руководством предприятия, что в следующем году доходы работников поднимутся еще на 20%. Такая возможность есть, ведь завод на 2019 год загружен.
Продукция соответствует мировым стандартам
В целом, как отметила Юлия Светличная, объемы производства на заводе за последние два года увеличились почти на 40%. Один из крупнейших контрактов (на 250 млн грн) был подписан с партнерами из Польши во время Х Международного экономического форума, который прошел в Харькове в сентябре.
Руководитель области отметила, что продукция, которую выпускает завод, соответствует мировым стандартам и позволяет нашей стране модернизировать отрасль энергетики. В частности, мощный кабель, который выпускают на «Южкабеле», позволяет прокладывать линии электропередачи под землей.
– Это современный подход, весь европейский мир давно перешел на прокладку кабелей под землей. Особенно в мегаполисах, - отметила Юлия Светличная.
Высоковольтные линии невозможно строить в городах, поскольку они экологически небезопасны, подтвердил директор завода Владимир Золотарев. Он поблагодарил руководителя области за внимание к предприятию и промышленности в целом.
– Руководители такого уровня не посещали наш завод много лет. Сегодня предприятие выходит на европейские рынки. Для этого нам нужно развиваться, обновлять мощности. Надеемся на сотрудничество с областной администрацией в решении вопросов, которые при этом возникают. Хорошо, что областное руководство нас понимает и содействует решению текущих жизненных вопросов, – сказал Владимир Золотарев.
«Южкабель» активно наращивает экспорт
Завод, как сообщил директор, активно наращивает экспорт в европейские страны.
– Второй год работаем с польскими компаниями, поставляем им высокотехнологичную продукцию – кабели до 420 кВ. Это высший пилотаж кабельной техники. Готовим контракт с Нидерландами по оборудованию ветряных электростанций. С французской компанией «Франстелеком» работаем над контрактом на десятки миллионов евро, – рассказал руководитель «Южкабеля».
Глава области отметила лучших
Во время общения с коллективом завода Юлия Светличная отметила лучших работников. Она передала государственную награду – звание почетного машиностроителя Украины – председателю правления завода Алексею Шевцову, а также вручила работникам почетные грамоты и благодарности ХОГА.
Кроме того, Юлия Светличная провела выездной прием граждан на заводе «Южкабель». Работники предприятия поднимали различные волнующие их вопросы – в основном из сферы ЖКХ, здравоохранения, развития промышленности, социальной защиты.
Значительное количество обращений касалось оказания помощи в лечении и оздоровлении.
– Мы – люди труда, и понимаем, что, только умножая наши усилия, сможем добиваться результата. А этот результат обеспечивают люди. Иногда они нуждаются в поддержке и помощи. Поэтому все вопросы, которые мы взяли под контроль во время приема, будут подробно рассмотрены, департаменты областной администрации отработают каждое обращение. Ни одна проблема не останется без внимания, – заверила Юлия Светличная.
Новый импульс для работы и развития
Директор завода Владимир Золотарев поблагодарил руководителя области за внимание к предприятию и его работникам.
– Спасибо за встречу с коллективом и участие в открытии новой линии производства. Люди чувствуют подъем, когда руководители такого уровня посещают предприятие. Они понимают, что их работа важна, что завод поддерживают. Ведь когда человек верит в то, чем занимается, – это уже 50% успеха. Вы дали нам новый импульс для работы и развития, – признался руководитель «Южкабеля».
Напомним, Юлия Светличная регулярно проводит прием граждан на промышленных предприятиях, в учреждениях гуманитарной сферы – в больницах, вузах, культурных заведениях, а также на объектах в районах области.