Ни одна проблема «Южкабеля» не останется без внимания 3 ноября 2018 г. автор: Ирина Стрельник фото: Марина Зайцева 0 0

На заводе «Южкабель» 1 ноября запустили новую линию, которая позволит увеличить объемы производства на 200 миллионов гривен в год.