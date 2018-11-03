Пользователей соцсетей рассмешило фото политика 3 ноября 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Появившийся в сети снимок Юлии Тимошенко, которая пьет кофе на заправке, стал причиной бурных обсуждений, а сама народный депутат – героиней шуток и острот.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока опубликовала в Facebook фотографию, на которой политик пьет кофе на заправке.



«Просто кофе. Просто заправка», — гласит подпись под фото.



Социальная сеть буквально взорвалась шутками и остротами: «Игра с электоратом или Юлия Владимировна действительно пьет кофе на заправках?», «... Я бы посмотрела, как она туда в обычные дни ходит. Те еще фантазеры – ее пиарщики», «... Может она с ними рекламный контракт подписала?», «С таким успехом, считаю, в следующий раз кандидата в президенты мы увидим в АТБ».



Свои сатирические заметки по этому поводу написал и журналист Юрий Чевордов (фамилии не называем, узнайте героев сами. – Прим. ред):



«Первым сориентировался А.Г. На следующий день, буквально утром, он поехал на заправку и как хороший солдат просто сделал как она. Выпил кофе и сфотографировался. Без огонька и особого креатива, зато искренне...



Штабы напряглись, кандидаты сделали стойку и начали обыгрывать этот пас. О.Л. собрал штаб у себя дома и срочно приказал всем думать. Хотя, как правило, думал он всегда сам...



— Коротше кажучи, заїжджаю я на заправку, починаю пити каву, і раптом бачу сєпара. Хапаю шланг і заливаю йому повного рота бензину, – басил вслух радикал.



— Не актуально, — скривился самый близкий соратник. – Нужна мирная повестка, хозяйственная.



— Тоді так. Заїжджаю на заправку. Починаю пити каву, оглядаюся навколо, бачу, як поруч на лугу пасеться стадо корів, підходжу і починаю доїти. А потім прямо з відра починаю пити свіже молоко на тлi заправки.



— Супер! — закивали дружно соратники.



В.З. понимал, что обязан в силу образа и профессии отыгрывать такие номера лучше всех. Но, как назло, в голову ничего не лезло. От размышлений его отвлек телефонный звонок. На телефоне высветилось «И.В.». Не ответить было нельзя.



— Алло, как дела? — послышался характерный голос.



— Нормально, думаю вот, как кофе выпить на заправке, — ответил В.З.



— Друг мой, прежде чем кофе пить на заправках, эти заправки надо иметь, — рассмеялся в трубку собеседник.



С.В., подумав, решил, что лучше всего дать на заправке концерт, а деньги пустить на защиту окружающей среды от вредного влияния заправок. Это казалось скучноватым, но зато, по прикидкам технологов, позволяло завоевать симпатии интеллигенции и выбить пару-тройку благодарных слезинок защитников экологии.



В.Р., не теряя времени, поехал на ближайшую заправку. Предварительно позвонил на «112 канал» и «Ньюзван» и попросил приехать на брифинг на тему: «Шок! На украинских заправках остался только кофе».



И.Б. устало вздохнула: — «Заправка однозначно газовая! Кто-то должен ее остановить» – и тут же она села писать блог в «Украинскую правду».



Текст отлетал от клавиатуры, благо тема и персонаж ей хорошо знакомы. Но нужен яркий заголовок. Наконец ее осенило: «Тимошенко рвется к газовым заправкам!»



— Блестяще! — улыбнулась автор и отправила текст».