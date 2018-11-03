НСЖУ выразил недоверие генеральному директору «Укрпочты» 3 ноября 2018 г. Павел Гусев 0 0

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский разрушает систему почтовой доставки прессы – к такому выводу пришли члены Национального союза журналистов Украины в ходе заседания 31 октября.

Чтобы защитить печатные СМИ, секретариат НСЖУ решил обратиться к президенту Украины, правительству, парламенту и выразить недоверие Игорю Смелянскому.



Грабительская политика, непартнерские отношения и существенный рост цен на газетную бумагу – вот ключевые факторы, которые приводят к уничтожению рынка печатной прессы в Украине, считают в НСЖУ. Многие газеты из-за несвоевременной доставки и постоянного повышения стоимости почтовых услуг теряют читателей, а также вынуждены сокращать объемы изданий.



По словам председателя правления издательского дома «Высокий замок» Степана Курпиля, только в этом году почта дважды повышала цены на свои услуги, что стало непомерным бременем для печатных изданий, особенно, небольших районных газет.



К слову, еще в мае Национальный союз журналистов Украины обратился к правительству с официальным письмом, в котором попросил ввести мораторий на рост почтовых тарифов на доставку украинских газет. Однако ответа на обращение в НСЖУ не получили до сих пор.



– На стороне «Укрпочты» стоит и Министерство инфраструктуры. Ситуацию издателей, кажется, никто не понимает – ни государство, ни сама «Укрпочта». Уже сейчас сокращаются тиражи, некоторые газеты вынуждены уменьшать объемы изданий. К примеру, в «Высоком замке» вместо 32 страниц несколько раз выходил выпуск на 28 страницах. Поэтому сейчас для нас главная цель – донести до руководства страны, что печатные издания оказались на грани выживания, – рассказывает Степан Курпиль.



Главный редактор газеты «Донбасс» Александр Бриж отметил, что его издание тоже стало жертвой грабительской политики «Укрпочты».



– В этом году наша газета прекратила деятельность. Это произошло в первую очередь из-за «Укрпочты». Из-за несвоевременной доставки тираж снизился с 32 тысяч до 1,5 тысячи экземпляров, – отмечает Александр Бриж.



Председатель НСЖУ Сергей Томиленко добавил, что союз журналистов солидарен с коллегами-газетчиками, а потому начинает кампанию, направленную на защиту издателей.



– Исчерпав все возможности наладить партнерские отношения с «Укрпочтой», мы вынуждены обратиться с письмом к президенту Украины, чтобы государство стало на сторону печатных СМИ, а также, чтобы выразить недоверие гендиректору «Укрпочты» Игорю Смелянскому, – сообщает Сергей Томиленко.



Также на заседании секретариата НСЖУ рассмотрели вопрос роста цены на газетную бумагу, что является еще одним фактором, который существенно влияет на работу печатных СМИ.



– Необходимо найти средства в бюджете, чтобы наладить существующие мощности или создать новые возможности для производства украинской бумаги. Ведь сейчас мы вынуждены закупать ее за границей, в том числе в России, – сетует Степан Курпиль.