Харьковщина вкючилась в борьбу за проведение суперкубка УЕФА

Футбольная семья Харьковщины едина в этом стремлении, уверена председатель ХОГА Юлия Светличная.«Есть все основания рассчитывать на то, что Харьков сможет провести матч за Суперкубок УЕФА на высшем уровне. Мероприятие состоится в 2021 году», — говорится в совместном заявлении, которое сделали 1 ноября Харьковская облгосадминистрация и Федерация футбола Украины. – Федерация футбола Украины сообщила УЕФА о готовности побороться за право проведения этого поединка в Харькове. Все необходимые документы для оформления полноценной заявки в соответствии с требованиями УЕФА будут собраны совместно ФФУ и руководством ХОГА до февраля 2019 года».— За два года, прошедшие с момента, когда мы совместно с Федерацией футбола Украины вернули большой футбол на стадион «Металлист», Харьковщина доказала умение организовывать и проводить спортивные события международного уровня, — прокомментировала глава области Юлия Светличная. — Трижды у нас проходили матчи с участием сборной Украины, в постоянном режиме проходят игры Лиги чемпионов. Стадион, который принимал матчи Евро-2012, полностью соответствует требованиям для проведения Суперкубка УЕФА. Областные власти со своей стороны готовы гарантировать безопасность и высокий организационный уровень подготовки к матчу.Руководство области последовательно в своих действиях. Еще пару лет назад прифронтовая Харьковщина и мечтать не могла о возвращении большого футбола, а сегодня проведение матчей не только национального, но и международного уровня в Харькове – уже обычная практика.— Два года назад мы сказали, что будем развивать спорт на Харьковщине – как массовый, так и профессиональный. Взялись за развитие футбола, потому что это один из самых распространенных и массовых видов спорта, — отмечает Юлия Светличная. – Имеем профессиональную футбольную команду «Металлист 1925», которая сегодня борется за то, чтобы выйти в Премьер-лигу. У нас были матчи финала Кубка Украины на стадионе «Металлист», матчи Лиги Европы, Лиги чемпионов, Лиги наций. Матчи, которые проводила на харьковском «Металлисте» сборная Украины, всегда завершались победой.Останавливаться на достигнутом команда Юлии Светличной не намерена.— Мы ожидаем утверждения заявки Федерации футбола Украины и Харьковской облгосадминистрации на проведение в Харькове матча Суперкубка УЕФА, — заявила глава области. — Мы много над этим трудились, и я очень благодарна Федерации футбола Украины за ту настойчивую работу, которую она проводит.Конкуренты Харькова в борьбе за проведение Суперкубка — три европейские столицы: Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия) и Минск (Беларусь).— То, что Харьков находится в этом списке, – огромная победа, — говорит Юлия Светличная. — Потому что два года назад мы даже не надеялись, что в Харьков вернется футбол, а между тем с 2016-го проводим на Харьковщине очень важные и ответственные матчи европейского масштаба.По ее словам, за два года была проведена очень серьезная работа.— У нас есть соответствующие лицензии, разрешения, вся инфраструктура в Харькове для того, чтобы проводить матчи такого уровня, — уверена глава области. — У нас есть один из лучших стадионов Украины, который на сегодняшний день себя уже зарекомендовал. И будем надеяться, что те мероприятия, которые уже были проведены на территории Харьковщины, сыграют очень хорошую роль. Мы будем отстаивать свое право на проведение Суперкубка.Юлия Светличная не сомневается: «Аргументы будут достаточно убедительными, и в 2021 году Харьковщина примет суперматч».— Уверена, совместными усилиями вместе с Федерацией футбола мы будем очень четко и настойчиво отстаивать свою победу. Проведение матча столь высокого уровня поддержит вся футбольная общественность, вся фубольная семья Харьковщины, — не сомневается руководитель области.В совместном заявлении ФФУ и ХОГА о проведении в Харькове матча за Суперкубок УЕФА, говорится, что всего лишь два года назад совместными усилиями Федерации футбола Украины и руководства Харьковской области после длительного вынужденного перерыва в Харьков удалось вернуть большой футбол. С тех пор на стадионе «Металлист» состоялось уже три поединка национальной сборной Украины, где главная команда страны завоевала три уверенные победы. Историческим стал недавний триумф подопечных Андрея Шевченко в матче с Чехией. По итогам этой встречи сине-желтые обеспечили себе первое место в группе B1 премьерного турнира Лиги наций УЕФА и вошли в 12 сильнейших сборных Европы.Важно, что в УЕФА и ФИФА отметили высокое качество организации международных поединков в Харькове. Кроме того, и футболисты нашей сборной, и тренерский штаб, и эксперты отмечали особую атмосферу, которую своими положительными эмоциями создавали на «Металлисте» болельщики.Второй год подряд в городе проходят матчи группового этапа самого престижного клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, в этом году впервые в истории в Харькове состоялись победные для ФК «Жилстрой-1» три матча квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и матч 1/16 финала.Все эти факты стали основой для совместного решения руководства Федерации футбола Украины и Харьковской областной государственной администрации по подготовке заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году на стадионе «Металлист».— Мы вернули в Харьков крупные международные мероприятия, — заявила Юлия Светличная. — Мы считаем, что Харьков является спортивной столицей Украины, здесь проходит достаточно много спортивных мероприятий.Действительно, по количеству спортивных событий, которые проводятся в области, Харьковшина — в числе лидеров. Кстати, согласно статистике, после того как в Харькове увеличилось количество спортивных событий, в пять раз больше харьковчан стали заниматься бегом. Именно так формируется здоровая нация.Приобщение к массовому спорту губернатор демонстрирует на собственном примере.— Я не первый раз принимаю участие в спортивных мероприятиях, которые проходят не только в Харькове, но и в целом по области. Считаю, что за спортивным образом жизни – здоровье нашей нации, — поделилась Юлия Светличная. — Спорт объединяет и дает силы.Развитию спорта в регионе команда Юлии Светличной уделяет огромное внимание. А децентрализация, по ее словам, дает новые возможности по укреплению материальной базы, пополнению инвентаря, а также мотивации спортсменов — как опытных, так и начинающих. Она привела примеры проектов по развитию спортивной сферы, которые уже реализованы и реализуются в области.— За последнее время выделено в несколько раз больше финансирования для пополнения инвентаря, ремонта спортивных школ, для открытия бассейнов. Кроме строительства новых физкультурно-оздоровительных комплексов, мы укрепляем материально-техническую базу уже существующих школ и секций, чтобы дети могли заниматься в нормальных условиях, — сказала руководитель области.Как отметил председатель отделения Национального олимпийского комитета Украины в Харьковской области Виктор Христоев, многим регионам Украины нужно учиться у Харьковщины постановке вопросов как массовой физкультурно-оздоровительной работы, так и большого спорта.