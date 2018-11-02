Общество

  • 171
    •  / 

Студенты Харькова борются за поездку в Кельн в проекте «Пищевые технологии»

Студенты Харькова борются за поездку в Кельн в проекте «Пищевые технологии»
В украинских вузах пищевых технологий 1 ноября состоялся первый этап образовательного конкурса «Пищевые технологии 2019».
Проект организован благотворительным Фондом Бориса Колесникова для поддержки активных студентов, развития инновационных идей и помощи будущим специалистам в освоении выбранной профессии.

Инициатива объединила 20 крупнейших вузов страны: Киева, Харькова, Луцка, Днепра, Одессы, Умани, Сум, Чернигова, Николаева, Кривого Рога, Красногоровки (Донецкая обл.) и Херсона. Конкурсанты прошли комплексное тестирование по профильным предметам, продемонстрировали знания и творческое мышление. В конце ноября станут известны имена 80 победителей отборочного этапа. В финале конкурса «Пищевые технологии 2019» они смогут презентовать и защитить перед членами экспертного жюри собственные проекты и бизнес-инновации.



По итогу конкурса эксперты назовут 30 авторов лучших разработок, они получат возможность посетить международную выставку кондитерской продукции и технологий ISM в январе 2019 года в Кельне. Фонд также выделит пять грантов (от $50 тыс до $100 тыс. на создание и развитие собственного бизнеса в Украине.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников пожелал удачи конкурсантам в интеллектуальном состязании за поездку в Кельн, где они увидят реальное состояние глобальной пищевой промышленности, узнают о трендах будущего года.

– Проект «Пищевые технологии» объединил будущую элиту страны, сегодняшних талантливых студентов, которые завтра станут ведущими специалистами пищевых предприятий Украины, приведут в Украину зарубежных инвесторов. В этом сезоне конкурса мы даем возможность его победителям не только стать гостями ведущего форума в Германии, но и побороться за финансовый ресурс, чтобы начать карьеру предпринимателя. Уверен, в финале «Пищевых технологий» членов жюри ожидает масса оригинальных идей студентов, необычные бизнес-модели стартапов, инновационные решения производства продукции, хранения и переработки сырья, – отметил Борис Колесников.

Преподаватели отмечают, что участие в образовательных проектах мотивирует молодежь. Она стремится найти применение полученным знаниям, реализовать новые идеи, работать в стартапах, получить опыт работы по специальности.



– О конкурсе я узнала от подруги, она в прошлом году стала его победительницей и ездила в Кельн на пищевой форум. Это была отличная мотивация для меня. Я поставила себе цель дойти до финала, решила все тесты, так как хорошо учусь. В финал приду с идеей пищевых концентратов медицинского назначения в детском питании, – рассказала Татьяна Глянь, конкурсантка из Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко.

Напомним, студенты, желающие участвовать в образовательных конкурсах «Агро 2019» и «Авиатор 2019», могут подать заявку на участие в проектах. Комплексные тестирования участников состоятся в конце ноября. Победители образовательных инициатив посетят международные профильные выставки во Франции.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2813.28 грн
100 EUR 3211.92 грн
10 RUB 4.2899 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи