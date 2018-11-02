Студенты Харькова борются за поездку в Кельн в проекте «Пищевые технологии»

Проект организован благотворительным Фондом Бориса Колесникова для поддержки активных студентов, развития инновационных идей и помощи будущим специалистам в освоении выбранной профессии.
Инициатива объединила 20 крупнейших вузов страны: Киева, Харькова, Луцка, Днепра, Одессы, Умани, Сум, Чернигова, Николаева, Кривого Рога, Красногоровки (Донецкая обл.) и Херсона. Конкурсанты прошли комплексное тестирование по профильным предметам, продемонстрировали знания и творческое мышление. В конце ноября станут известны имена 80 победителей отборочного этапа. В финале конкурса «Пищевые технологии 2019» они смогут презентовать и защитить перед членами экспертного жюри собственные проекты и бизнес-инновации.
По итогу конкурса эксперты назовут 30 авторов лучших разработок, они получат возможность посетить международную выставку кондитерской продукции и технологий ISM в январе 2019 года в Кельне. Фонд также выделит пять грантов (от $50 тыс до $100 тыс. на создание и развитие собственного бизнеса в Украине.
Президент благотворительного Фонда
Борис Колесников пожелал удачи конкурсантам в интеллектуальном состязании за поездку в Кельн, где они увидят реальное состояние глобальной пищевой промышленности, узнают о трендах будущего года.
– Проект «Пищевые технологии» объединил будущую элиту страны, сегодняшних талантливых студентов, которые завтра станут ведущими специалистами пищевых предприятий Украины, приведут в Украину зарубежных инвесторов. В этом сезоне конкурса мы даем возможность его победителям не только стать гостями ведущего форума в Германии, но и побороться за финансовый ресурс, чтобы начать карьеру предпринимателя. Уверен, в финале «Пищевых технологий» членов жюри ожидает масса оригинальных идей студентов, необычные бизнес-модели стартапов, инновационные решения производства продукции, хранения и переработки сырья, – отметил Борис Колесников.
Преподаватели отмечают, что участие в образовательных проектах мотивирует молодежь. Она стремится найти применение полученным знаниям, реализовать новые идеи, работать в стартапах, получить опыт работы по специальности.
– О конкурсе я узнала от подруги, она в прошлом году стала его победительницей и ездила в Кельн на пищевой форум. Это была отличная мотивация для меня. Я поставила себе цель дойти до финала, решила все тесты, так как хорошо учусь. В финал приду с идеей пищевых концентратов медицинского назначения в детском питании, – рассказала Татьяна Глянь, конкурсантка из Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко.
Напомним, студенты, желающие участвовать в образовательных конкурсах «Агро 2019» и «Авиатор 2019», могут подать заявку
на участие в проектах. Комплексные тестирования участников состоятся в конце ноября. Победители образовательных инициатив посетят международные профильные выставки во Франции.