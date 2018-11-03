Курсанты-танкисты в учебное время подметают улицы Харькова 3 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Курсанты 2-го курса факультета «Вооружение и военной техники» Военного института танковых войск в Харькове по приказу руководства вуза убирают улицы.