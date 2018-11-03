Харьков

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Курсанты-танкисты в учебное время подметают улицы Харькова

Курсанты-танкисты в учебное время подметают улицы Харькова
Курсанты 2-го курса факультета «Вооружение и военной техники» Военного института танковых войск в Харькове по приказу руководства вуза убирают улицы.
Об этом сообщается на страничке Антикоррупционного блока участников АТО в Фейсбуке.

«Сегодня мы проезжали мимо Нетеченской набережной и увидели молодых ребят, которые подметали листья в парке. Мы поинтересовались, что это за дружинники, которые помогают коммунальным предприятиям КВБО и «Харьковблагоустройство».

Оказалось, что это - студенты местного торгово-экономического колледжа и курсанты института танковых войск. Как нам рассказали курсанты, они работают в учебное время по указанию заместителя начальника института по тылу полковника Анатолия Зимницкого.

«Антикоррупционный блок» вместе с Дмитрием Марининым прибыл за разъяснением ситуации к начальнику ХВИТВ полковнику Серпухову, но на рабочем месте его не застали. Заместителя начальника также не было на работе, как и других ответственных руководителей.

После 40 минут безрезультатного ожидания мы отправились в военную прокуратуру, где подали заявление об этом позорном факте, который не только противоречит закону, но и подрывает авторитет украинской армии в глазах самих курсантов»,- сказано в сообщении.

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