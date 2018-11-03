Курсанты-танкисты в учебное время подметают улицы Харькова

Об этом сообщается
на страничке Антикоррупционного блока участников АТО в Фейсбуке.
«Сегодня мы проезжали мимо Нетеченской набережной и увидели молодых ребят, которые подметали листья в парке. Мы поинтересовались, что это за дружинники, которые помогают коммунальным предприятиям КВБО и «Харьковблагоустройство».
Оказалось, что это - студенты местного торгово-экономического колледжа и курсанты института танковых войск. Как нам рассказали курсанты, они работают в учебное время по указанию заместителя начальника института по тылу полковника Анатолия Зимницкого.
«Антикоррупционный блок» вместе с Дмитрием Марининым прибыл за разъяснением ситуации к начальнику ХВИТВ полковнику Серпухову, но на рабочем месте его не застали. Заместителя начальника также не было на работе, как и других ответственных руководителей.
После 40 минут безрезультатного ожидания мы отправились в военную прокуратуру, где подали заявление об этом позорном факте, который не только противоречит закону, но и подрывает авторитет украинской армии в глазах самих курсантов»,- сказано в сообщении.