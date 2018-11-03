Харьков

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Президент ФФУ высоко оценил усилия Светличной по привлечению в Харьков футбола топ-уровня

Президент ФФУ высоко оценил усилия Светличной по привлечению в Харьков футбола топ-уровня
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, рассказывая, почему для заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году был выбран Харьков, а не Киев или другой город Украины, особо оценил усилия главы ХОГА Юлии Светличной.
«Здесь одна из лучших поддержек местной власти, лично от губернатора Юлии Светличной. Это является одной из приоритетных задач, потому что, если власть хочет, если есть поддержка и желание дать жителям Харьковской области и города Харькова лучшее, что может быть в футболе, то, наверное, идет ответная реакция от самих болельщиков, от харьковчан.

Харьковщина вкючилась в борьбу за проведение суперкубка УЕФА


Плюс мы знаем, насколько и сборная, и главный тренер нашей главной команды любит проводить сборы и матчи именно в Харькове. Я думаю, что это хорошая оценка, когда есть синергия работы областной команды во главе с губернатором. И, конечно же, футболисты, все футбольные функционеры видят, насколько команда Харьковской области, ее руководство отрабатывает все организационные вопросы во время матчей сборной, Лиги чемпионов или финала Кубка. Это видно по результатам», – сказал Павелко.

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