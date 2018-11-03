Президент ФФУ высоко оценил усилия Светличной по привлечению в Харьков футбола топ-уровня

«Здесь одна из лучших поддержек местной власти, лично от губернатора Юлии Светличной. Это является одной из приоритетных задач, потому что, если власть хочет, если есть поддержка и желание дать жителям Харьковской области и города Харькова лучшее, что может быть в футболе, то, наверное, идет ответная реакция от самих болельщиков, от харьковчан.
Плюс мы знаем, насколько и сборная, и главный тренер нашей главной команды любит проводить сборы и матчи именно в Харькове. Я думаю, что это хорошая оценка, когда есть синергия работы областной команды во главе с губернатором. И, конечно же, футболисты, все футбольные функционеры видят, насколько команда Харьковской области, ее руководство отрабатывает все организационные вопросы во время матчей сборной, Лиги чемпионов или финала Кубка. Это видно по результатам», – сказал Павелко.