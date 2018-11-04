Княжескую усадьбу в Люботине можно превратить в место туристического паломничества

Нужно проверить законность выделения участков

Владельцами усадьбы были очень прогрессивные люди

Довольно печальное зрелище

Увиденное повергло в шок

На Харьковщине осталось мало старинных усадеб

Для справки

Помимо старинной усадьбы в Люботине на территории Харьковской области находятся и другие архитектурные ансамбли – памятники национального значения, состояние которых вызывает особую обеспокоенность. Среди них – усадьба Шидловских в пгт Старый Мерчик Валковского района; усадьба Леопольда Кенига в Шаровке Богодуховского района; здание военного училища в Чугуеве; усадьба Павловых в селе Малыжино Золочевского района; комплекс Натальевка в селе Владимировка Краснокутского района; усадьба Куликовских в селе Ракитное Нововодолажского района.

Чтобы предотвратить разрушение уникальной усадьбы князей Святополк-Мирских в Люботине, создана комиссия, которая определит стратегию действий по сохранению архитектурной изюминки Харьковщины.Областная власть прилагает максимум усилий, чтобы сохранить настоящие жемчужины Слобожанщины.— Харьков сейчас находится на границе мира и войны. Однако мы можем сегодня развивать культурное и архитектурное наследие благодаря слаженным действиям, которые дают возможность успокоить ситуацию и двигаться вперед, к развитию, — сказала руководитель области Юлия Светличная.По ее словам, завершена реконструкция в музее Ильи Репина в Чугуеве, сохранено и возвращено громаде здание художественного музея в Пархомовке, на финишной прямой – реконструкция памятника архитектуры национального значения – харьковского Госпрома, а также областной филармонии.— У нас еще есть над чем работать, — отметила Юлия Светличная.Сейчас на Харьковщине всерьез взялись за восстановление памятника архитектуры национального значения в Люботине. На совещании, состоявшемся в ХОГА, было принято решение о создании комиссии для изучения ситуации на территории «Комплекса сооружений загородной усадьбы».— Мы должны сделать все, чтобы предотвратить разрушение памятника национального значения, — подчеркнул в ходе заседания заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.На совещании обсудили первоочередные меры, которые необходимо принять для решения этого вопроса, – проведение инвентаризации имущества зданий, сооружений и земельных участков, входящих в комплекс. В дальнейшем будет решаться вопрос о балансодержателе комплекса. Нужно определить цели использования и будущего назначения здания, разработать концепцию развития территории объекта. Говорили и о выделении из областного бюджета средств, необходимых для проведения противоаварийных ремонтных работ на объекте.Все эти вопросы будет решать специальная комиссия, и на основании ее выводов, по словам Евгения Шахненко, будут инициированы судебные разбирательства относительно законности выделения земельных участков, использования имущества и каждого объекта.— Будем просить поддержки председателя ХОГА Юлии Светличной в вопросе выделения первой необходимой суммы, чтобы спасти здание памятника архитектуры. Для этого у нас есть все — разработан историко-архитектурный план, утверждена областная программа, в рамках которой возможно финансирование, — сказал заместитель председателя ХОГА.Речь идет об усадебном комплексе ХІХ века в селе Гиевка, которая позднее слилась с Люботином, уточнил краевед, профессор НТУ «ХПИ», член Консультативного совета по охране культурного наследия при ХОГА Михаил Красиков.Первым владельцем и основателем усадьбы был купивший эти земли в 1802 году майор в отставке Иона Познанский, который подарил ее своему воспитаннику Василию Григорьевичу Масловичу – тот и начал обустройство.— Маслович – очень интересная личность, увы, широкой публике не известная, – рассказывает Михаил Красиков. – Это поэт, журналист, издатель. В 1816 году он стал издателем первого в Украине сатирического журнала, который назывался «Харьковский Демокрит». В журнале размещались сатирические стихи и заметки, литературные пародии, эпиграммы и юмористические произведения на местную тематику, написанные Василием Масловичем и другими авторами, в том числе на разговорном украинском языке (и это был первый опыт использования украинской речи в периодической печати).В 1881 году усадьбу выкупили Святополк-Мирские и продолжили ее обустройство.— Это были очень прогрессивные люди. Отец — князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский – вместе со Львом Толстым принимал участие в Крымской кампании, потом они вели довольно любопытную переписку. В 1881 году он был назначен харьковским генерал-губернатором. Как губернатор был весьма неординарным — хотел демократических перемен, занимался филантропической деятельностью. Любопытны его «Записки», где он размышляет о национальном вопросе в России, в частности, на Кавказе. Писал он и стихи.Кстати, это был один из сложнейших моментов в истории Российской империи: 1 марта 1881 года народовольцы убили императора Александра I, по многим губерниям прокатилась волна еврейских погромов. Дмитрию Ивановичу удалось избежать беспорядков в Харькове, но уже в 1882 году он подал в отставку. В письме Льву Толстому князь объяснил это так: «Нельзя двигаться, а тем более – направлять других, не зная куда и зачем. Вот почему я остановился и зажил в деревне».— Не менее интересной личностью был сын Дмитрия Ивановича — Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, который сделал просто головокружительную карьеру, став в 1905 году министром внутренних дел России, — продолжает Михаил Красиков. – Но именно при нем 9 января 1905 года произошло трагическое событие, вошедшее в историю как «Кровавое воскресенье». Он был совершенно не виноват в произошедшем, но поскольку воспитывался в очень либеральном духе — был вынужден уйти в отставку, потому что волей-неволей чувствовал и свою ответственность за действия правительства. В Гиевке Петр Дмитриевич Святополк-Мирский построил школу, больницу и аптеку. Был он и предводителем дворянства Харьковской губернии.Основные компоненты усадьбы — дворец, пруд и церковь — расположены на единой оси. Параллельно им шли липовые аллеи, спускающиеся к пруду, через который был переброшен легкий деревянный мостик. В годы Второй мировой войны дворец был частично разрушен, но уже в 1946 году восстановлен.— В нем долгое время располагался интернат для детей-сирот, и тогда усадьба более-менее поддерживалась, — говорит Михаил Красиков.Сейчас этот объект — живое напоминание о том, как можно совершенно безжалостно убить славное прошлое.«Моя бабушка, которой сейчас 83 года, – выпускница этого детского дома. Несколько лет назад мы привезли ее в Гиевку, в места ее детства, – рассказывает один из пользователей в соцсетях. – Она расстроилась – все заброшенное, заросшее, малоузнаваемое. У нее фотографии остались, поскольку она играла в детдоме в духовом оркестре. Тогда усадьба была в хорошем состоянии, по фото видно.«Довольно печальное зрелище, особенно поздней осенью. Здание давно заброшено, двери заколочены. Все выглядит загаженным, — пишет еще один посетитель уникальной усадьбы. — Советую погулять по окрестностям, просто посмотреть остатки сада. Если спуститься ниже к озеру — будет прекрасный вид на церковь, а от церкви — на озеро.Лет пять назад посетила заброшенный памятник национального значения и харьковская группа ценителей старины. Увиденное повергло их в шок – уникальная усадьба абсолютно не охраняется.— Сначала зашли домой к сторожу, чтобы он открыл и пустил нас в здание. Однако дома его не оказалось. Мы решили осмотреть усадьбу с улицы и обнаружили лазейку, через которую без труда проникли внутрь. Ходили-бродили там больше часа – и никто нас не потревожил, — рассказывает Михаил Красиков. — Усадьба, конечно же, в запущенном состоянии. Ни о какой охране национального памятника, ни о какой сигнализации, которая должна быть установлена на таких объектах, даже речи нет. Поэтому неудивительно, что случайно или специально, но буквально через полгода после нашего посещения ее подожгли. К счастью, пожар был локальный, сгорело не все, но повреждения, конечно же, есть. После этого никаких восстановительных работ не проводилось. Здание с удивительной историей и некогда прекрасной архитектурой может в любую секунду повторить судьбу усадьбы Шидловских в Старом Мерчике, в которой в апреле этого года произошел пожар.Михаил Красиков уверен: усадьбу, с историей которой связанно столько прекрасных имен, можно превратить в место туристического паломничества.По его словам, у дворца не только уникальная архитектура, содержащая элементы классицизма, романского и готического стилей, но и очень интересная история — комплекс должен быть памятником и истории, и архитектуры. А значит, и охранять его нужно по двум позициям.— После уничтожения памятника в Старом Мерчике на Харьковщине остались единицы ценных в архитектурном отношении усадеб XVIII – начала ХІХ века. Поэтому в Люботине нужно немедленно проводить грамотную реставрацию, не жалея никаких денег, — говорит краевед. – А во вторых — это память об известных людях, которые внесли вклад в историю Украины.По мнению Михаила Красикова, это место должно стать не только музеем, но и культурно-деловым центром – там можно будет проводить конференции, фестивальные акции, деловые встречи и множество других интересных мероприятий.— Ведь Люботин не так далеко от Харькова, и горожанам, и нашим гостям легко туда добраться. Дворец Святополк-Мирских можно и нужно сделать туристически привлекательным объектом, — продолжает специалист. — Там был шикарный ландшафтный парк, который можно хоть как-то восстановить. Там есть Николаевская церковь 1848 года постройки, которая прекрасно функционирует, а возле нее — могилы обитателей княжеской усадьбы. А каскад прудов какой замечательный! Если все сделать с умом, не «опопсовить» старинный объект и грамотно продумать его использование, вложенные средства непременно окупятся. Гиевка — редкое по красоте место, и оно должно быть дорого всем харьковчанам, потому что это неотъемлемая часть нашего прошлого.