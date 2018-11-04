Очередному подорожанию посвящается: о хлебе насущном

Своими руками

0,5 кг муки грубого помола;

8 г сухих дрожжей (можно заменить обычными);

350 мл теплой воды;

столовая ложка каменной соли;

чайная ложка сахара;

прованские травы, немного сушеного чеснока, разнообразных семян по вкусу, оливковое масло для смазывания.

При желании можете побаловать себя и родных вкусным и ароматным, а главное – полезным цельнозерновым хлебом собственного приготовления.Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:Смешайте муку и дрожжи, добавьте остальные ингредиенты. Аккуратно вымешайте тесто и оставьте его в смазанной маслом посудине на час. Затем сформуйте хлеб в форме для выпечки и оставьте еще на 30 минут. В разогретую до 200 градусов духовку поставьте слегка смоченный водой и присыпанный семенами хлебушек.Процесс выпекания займет около часа. Самое сложное – дождаться, пока ароматный хлеб остынет. И затем уже съесть его с удовольствием и пользой для здоровья.