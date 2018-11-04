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Ученые ищут женщин, согласных на роды в космосе

Ученые ищут женщин, согласных на роды в космосе
Человечество мечтает о колонизации Солнечной системы и постепенно готовится к ней, но ученые считают, что для осуществления таких масштабных планов необходимо знать, как космос влияет на различные аспекты человеческого тела.
Исследователи проекта SpaceLife Origins ищут женщин-добровольцев, согласных на роды вдали от Земли, сообщает Naked Science.

Эксперимент планируют провести в 2024 году. Если все пройдет успешно, то впервые в истории нашей планеты родится «неземлянин» (то есть человек, появившийся на свет за пределами Земли).

— Если человечество хочет стать многопланетным видом, необходимо понять, как размножаться в космосе, — говорит основатель и генеральный директор SpaceLife Origin Кис Малдер.

До родов в 2024 году специалисты SpaceLife Origin проведут несколько предварительных тестов. Сейчас компания занимается разработкой «космического инкубатора для эмбрионов»: в него планируют поместить человеческую сперму и яйцеклетки и отправить в космос в 2021 году. Как только инкубатор окажется в космосе, яйцеклетки будут оплодотворены — и начнется развитие эмбриона. Через четыре дня после запуска аппарат вернется на Землю, где оплодотворенные яйцеклетки искусственно введут в полость матки, а затем последуют роды в назначенный срок.

Спустя три года после тестов одна или несколько беременных женщин отправятся в космос, где родят первую форму жизни вдали от родной планеты.
 
— Во время 24-часовой или 36-часовой миссии женщина родит на расстоянии 400 километров над Землей в сопровождении обученной медицинской команды мирового уровня, — говорит представитель компании. — Тщательно подготовленный и контролируемый процесс, подобно земным западным стандартам для матери и ребенка, снизит все возможные риски.

В SpaceLife Origin отмечают, что этот эксперимент не из дешевых. Одно лишь зачатие в космосе может стоить около пяти миллионов долларов, а рождение — и того больше.

Поиск добровольцев стартует в 2022 году.

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