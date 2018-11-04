Ученые ищут женщин, согласных на роды в космосе 4 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Человечество мечтает о колонизации Солнечной системы и постепенно готовится к ней, но ученые считают, что для осуществления таких масштабных планов необходимо знать, как космос влияет на различные аспекты человеческого тела.