Можно ли есть яблоки вместе с косточками 4 ноября 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Я люблю съедать яблоко полностью, только хвостик оставляю. Но вот сейчас задумалась: а не опасно ли это. Помню, в детстве мама говорила, что, мол, не ешь с косточки, а не то яблоня в животе вырастет. Если без шуток, не опасна ли моя привычка?

Алена Вороновская

Огрызки от яблок принято отправлять в мусорное ведро, но те, кто съедает яблоко до самого хвостика, поступают очень даже правильно. Бытует мнение, что семена могут быть ядовитыми. Это правда, но только в том случае, если вы съедите пару ведер яблок за один присест.



В семенах яблок содержится амигдалин — гликозид, который выделяет цианид водорода, когда его «атакуют». Или едят. Тот факт, что семена яблок и многих других фруктов обычно горькие, как раз и дает понять, что выделение цианида является естественным защитным механизмом. В XIX веке амигдалин использовался в России в качестве противоопухолевого агента, а в начале XX века в США создали и запатентовали Laetrile – предположительно, менее ядовитую синтетическую версию амигдалина, который использовали для лечения рака с некоторыми положительными результатами.



Впрочем, современные ученые не верят в способности амигдалина блокировать активность раковых клеток, поскольку убедительных исследований на сегодняшний день не существует.



С другой стороны, потенциальными преимуществами для здоровья может обладать содержащийся в семенах яблока флоридзин — флавоноид с антивозрастными свойствами. Впрочем, если вы никогда не ели «внутренности» яблока, это не должно стать поводом начать, поскольку достаточно флоридзина, как показывают исследования, содержится и в кожице фрукта.



Таким образом, семена яблок безопасны, если вы не собираетесь есть их ведрами. Возможно, они даже оказывают на организм положительное действие, но это не доказано. Так что если вам нравится есть фрукты с косточками, ничего страшного. А если не нравится – нет смысла начинать.