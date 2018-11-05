Харьковчане получили долгожданную запись в трудовой книжке

Работодателей заставили зарегистрировать работников, как того требует Трудовой кодекс. Об этом сообщает
«Город Х».
Чаще всего неучтенную рабсилу используют на предприятиях, которые занимаются строительством, торговлей, охранным бизнесом, производством одежды и обуви, а также гостинично-ресторанным делом, - информируют в фискальной службе. В частности, за последний месяц только на стройплощадках Харькова насчитали около полусотни нелегальных сотрудников.
Напомним, что с 1 января в Украине значительно увеличился штраф за использование труда нелегальных работников. За каждого неоформленного человека работодатель заплатит государству 30 минимальных зарплат - сейчас эта сумма составляет 111 690 гривен. Кроме того, если предприниматель мешает инспектору проверять фирму или не допускает на производство, ему грозит штраф в размере 100 минимальных зарплат, а именно 372 300 гривен.