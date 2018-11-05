Харьковчане получили долгожданную запись в трудовой книжке 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Хотели сэкономить, но не вышло. С начала года на предприятиях Харьковщины сотрудники фискальной службы и Гоструда выявили более 50 000 неоформленных сотрудников.