Филарет рассказал, как РПЦ не позволят прятаться под названием «украинская»

Об этом в эфире Радио Свобода заявил
предстоятель УПЦ КП Филарет.
– Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием «Украинская», являясь по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь – на русском языке, защищают интересы на востоке российские, – отметил он.
Он также отметил, что объединенная украинская церковь будет называться Украинская православная церковь.
«Название будет Украинская православная церковь. Второе название будет Киевский патриархат», – сказал Филарет.