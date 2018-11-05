Филарет рассказал, как РПЦ не позволят прятаться под названием «украинская» 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Украинская православная церковь Киевского патриархата обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на Русскую православную церковь в Украине.