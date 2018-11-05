Украина

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Филарет рассказал, как РПЦ не позволят прятаться под названием «украинская»

Филарет рассказал, как РПЦ не позволят прятаться под названием «украинская»
Украинская православная церковь Киевского патриархата обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на Русскую православную церковь в Украине.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

– Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием «Украинская», являясь по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь – на русском языке, защищают интересы на востоке российские, – отметил он.

Он также отметил, что объединенная украинская церковь будет называться Украинская православная церковь.

«Название будет Украинская православная церковь. Второе название будет Киевский патриархат», – сказал Филарет.

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