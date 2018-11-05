Протоиерей попытался объяснить погром могил на кладбище в Харькове (видео) 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Появился ролик, снятый после того, как священник на кладбище в Харькове снес на своем джипе несколько надгробных памятников и ограждений могил.

Видео опубликовано на странице «Типичный ХТЗ» в Instagram.



«Бедные похороненные люди, и там им нет покоя», «Машину купил – купит и памятники», «Я вообще не понимаю, у него с головой все нормально? Как можно было вообще такое натворить! Его больше машина волнует, чем то, что он сделал», «Самое печальное в этой истории – не только испорченные могилки и новый шок родственников усопших, а подорванная репутация людей в рясе», – пишут комментаторы.



В центре скандального инцидента оказался 59-летний протоиерей УПЦ МП Михаил Люшуков. По информации соцсетей, он родился в Белгородской области. Учился мужчина в Курской духовной семинарии.







По его словам, «погром» на кладбище произошел, когда он направлялся в храм, чтобы совершить ритуал погребения. Внезапно перед машиной выскочил человек.



«Для того, чтобы уйти от страшной трагедии, мне пришлось свернуть на могилки. Там на могилках вы прекрасно видите, что я находился, конечно же, в стрессовом состоянии. Я человек уже не молодой… И, когда я вышел из машины, многие подумали, что я пьяный. Но ситуацию я могу разъяснить», – рассказал священник.



Он уверяет, что приехавшие на место полицейские отвезли его в участок, где он сдал анализ на наличие алкоголя в крови. Результаты будут готовы 6 ноября.



«Я 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено», – сказал Люшуков, добавив, что он связался с многими родственникам, которым нанес ущерб.







Напомним, в связи с инцидентом полиция завела дело по статье «надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».