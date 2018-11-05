Экс-посол США в Украине: Соединенные Штаты против России не пойдут

Об этом он сообщил
в интервью «Главкому».
«Мы, американцы, не готовы пойти на войну с Россией ради Украины. А без этого нельзя ожидать быстрого выхода россиян из Донбасса. Речь идет о выводе московских войск когда-то в будущем и, по моим данным, они когда-то выйдут, потому что давление Запада не исчезнет. Россияне никак не хотят войны с Украиной», – сказал Гербст.
На вопрос, является ли эффективной работа спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, бывший посол ответил положительно. Ведь по его словам, Волкер понимает, что на Донбассе идет война Кремля против Украины, а никакая не междоусобица или гражданская война. Посол подчеркнул, что Волкер об этом говорит почти каждый день: сейчас война в Украине.