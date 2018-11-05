Экс-посол США в Украине: Соединенные Штаты против России не пойдут 5 ноября 2018 г. источник 0 0

Посол США в Украине в 2003–2006 годах, глава Евразийского центра при аналитическом центре Atlantic Council Джон Хербст заявил, что США не готовы воевать с Россией ради Украины.