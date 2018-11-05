В Харькове подняли цены на жизненно важный продукт

От 50 копеек до нескольких гривен. На днях жителей Харькова ошарашили новыми ценами на хлеб.

Продукция, которая реализуется в фирменных киосках местного хлебзавода, снова подорожала.Так, батон «Слобожанский» стоит уже 14 гривен, другие батоны поменьше - 11-12 гривен, некоторые буханки белого хлеба доходят в цене до 16 гривен. Харьковчане шокированы. Говорят, после последнего подорожание «продукта №1» не прошло и месяца - и вот снова.«Я уже просто не успеваю за ценами на хлеб. Совсем недавно брала батон по 13 гривен, уже 14. Сколько можно цены поднимать?», - возмущается пенсионерка Тамара.«Недавно же цены поднимали. Хлеб стал дороже примерно на 50 копеек. И снова? У меня семья большая: живу с сыном, невесткой и двумя внуками. В день мы съедаем батон и буханку черного. И кроме хлеба нужно еще что-то к столу купить. За что жить-то?», - сетует горожанка Диана.Однако интересный факт: хлеб подорожал только в фирменных киосках. В магазинах же цена пока держится старая. Однако, уверяют эксперты, это не надолго. Мол, активно дорожает перевозка и транспортировка хлебобулочных изделий.Растет в цене «продукт №1» и в других регионах Украины. Всего же за год, по информации Госстата, хлебная корзина подорожала на 35%.