Харьков

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У семей алкоголиков в Харькове появилась еще одна серьезная проблема

У семей алкоголиков в Харькове появилась еще одна серьезная проблема
Претендентам на субсидии, в семьях которых проживают алкоголики или наркоманы, придется доказать болезнь родственника.
О таком нововведении сообщили в Кабмине. Такие изменения внесли в постановление о начислении  субсидий, информирует портал «Город Х».

«Всем, кто уже получает субсидию или только намерен получить такую компенсацию, нужно в обязательном порядке сообщить в органы о пьющих или колющихся родственниках», - гласит постановление №329.

Это касается тех случаев, уточняют в Кабмине, когда в семье есть работоспособные, но из-за вредных привычек они нигде не трудоустроены официально. Чтобы подтвердить диагноз члена семьи, необходимо к основным документам, которые подаются в управление труда и соцзащиты для получения субсидии, приложить справку от врача. В ней должно быть указано, что член семьи официально состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После этого ситуацию рассмотрит специальная комиссия, которая либо назначит субсидию, либо же откажет в начислении государственной помощи.

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