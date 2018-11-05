У семей алкоголиков в Харькове появилась еще одна серьезная проблема

О таком нововведении сообщили в Кабмине. Такие изменения внесли в постановление о начислении субсидий, информирует
портал «Город Х».
«Всем, кто уже получает субсидию или только намерен получить такую компенсацию, нужно в обязательном порядке сообщить в органы о пьющих или колющихся родственниках», - гласит постановление №329.
Это касается тех случаев, уточняют в Кабмине, когда в семье есть работоспособные, но из-за вредных привычек они нигде не трудоустроены официально. Чтобы подтвердить диагноз члена семьи, необходимо к основным документам, которые подаются в управление труда и соцзащиты для получения субсидии, приложить справку от врача. В ней должно быть указано, что член семьи официально состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После этого ситуацию рассмотрит специальная комиссия, которая либо назначит субсидию, либо же откажет в начислении государственной помощи.