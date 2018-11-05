Миллиардер из Швейцарии пожертвует фантастические деньги на охрану дикой природы

Ранее Висс уже жертвовал 450 миллионов долларов на защиту диких видов по всему миру, информируют
«Экономические новости».
Хансйорг Висс, влиятельный миллиардер и активный защитник природы, пообещал пожертвовать деньги в течение следующих 10 лет через свой благотворительный фонд. Висс уверен, что для охраны окружающей среды необходимо создание общественных национальных парков, заповедников дикой природы и морских заповедников, там, где сохраняется в естественном состоянии весь природный комплекс, а охота и любая хозяйственная деятельность человека строго запрещена. Висс намерен помочь сохранить 30% природных комплексов планеты до 2030 года.
По словам исследователей из Университета Брауна, в наше время разнообразные виды животных и растений исчезают в 1000 раз быстрее, чем до человеческой деятельности. Недавнее исследование в журнале PNAS предсказало, что если люди будут продолжать так же стремительно уничтожать млекопитающих ближайшие 50 лет, то на восстановление эволюционного разнообразия планеты уйдет до 5 миллионов лет.
Некоторые ученые говорят, что необходимо взять под защиту не менее 50% территории Земли, чтобы сохранить большинство видов растений и животных. Однако на данный момент только 15% суши планеты и 7% океанов защищены от пагубного влияния человека.
Кампания Висса будет финансировать программы на местном уровне для лучшего управления парками и заповедниками. Также Висс будет спонсировать исследования в Бернском университете, Швейцария, чтобы ученые могли определить наиболее эффективные и осуществимые методы спасения нашей планеты.
Висс является одним из нескольких миллиардеров, подписавших обязательство отдавать хотя бы половину своего богатства на благотворительность.