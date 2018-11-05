Миллиардер из Швейцарии пожертвует фантастические деньги на охрану дикой природы 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс хочет пожертвовать 1 миллиард долларов, чтобы помочь защитить 30% территории планеты к 2030 году.