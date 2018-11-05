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Миллиардер из Швейцарии пожертвует фантастические деньги на охрану дикой природы

Миллиардер из Швейцарии пожертвует фантастические деньги на охрану дикой природы
Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс  хочет пожертвовать 1 миллиард долларов, чтобы помочь защитить 30% территории  планеты к 2030 году.
Ранее Висс уже жертвовал 450 миллионов долларов на защиту диких видов по всему миру, информируют «Экономические новости».

Хансйорг Висс,  влиятельный миллиардер и активный защитник природы, пообещал пожертвовать деньги в течение следующих 10 лет через свой благотворительный фонд. Висс уверен, что для охраны окружающей среды необходимо создание общественных национальных парков, заповедников дикой природы и морских заповедников, там, где сохраняется в естественном состоянии весь природный комплекс, а охота и любая хозяйственная деятельность человека строго запрещена. Висс намерен помочь сохранить 30% природных комплексов планеты до  2030 года.

По словам исследователей из Университета Брауна, в наше время разнообразные виды животных и растений исчезают в 1000 раз быстрее, чем до человеческой деятельности. Недавнее исследование в журнале PNAS предсказало, что если люди будут продолжать так же стремительно уничтожать млекопитающих ближайшие 50 лет, то на восстановление эволюционного разнообразия планеты уйдет до 5 миллионов лет.

Некоторые ученые говорят, что необходимо взять под защиту не менее 50% территории Земли, чтобы сохранить большинство видов растений и животных. Однако на данный момент только 15% суши планеты и 7% океанов защищены от пагубного влияния человека.

Кампания Висса будет финансировать программы на местном уровне для лучшего управления парками и заповедниками. Также Висс будет спонсировать исследования в Бернском университете, Швейцария,  чтобы ученые могли определить наиболее эффективные и осуществимые методы спасения нашей планеты.

Висс является одним из нескольких миллиардеров, подписавших обязательство отдавать хотя бы половину своего богатства на благотворительность.

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