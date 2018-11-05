Стала известна любопытная информация о священнике, разгромившем могилы в Харькове: фото-факт

Об этом свидетельствуют данные портала «Судова влада», сообщает
newsroom
2 февраля 2016 года мужчина нарушил требования одностороннего движения на проспекте Фрунзе (ныне Индустриальный – ред
). Остановившие его правоохранители выявили у батюшки признаки алкогольного опьянения. Священник согласился пройти проверку на «Драгере» и прибор показал наличие в его крови 0,52 промилле алкоголя. Суд признал харьковчанина виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения иприговорил к выплате штрафа в 3400 гривен. При этом служители Фемиды не лишили Люшукова водительских прав.
Скриншот с портала «Cудова влада»
Напомним, в пятницу на харьковском кладбище №14 водитель внедорожника Toyota снес десять надгробий. Остановить мужчину смогли лишь очевидцы происшествия. Нарушителем оказался священнослужитель храма священномученика Александра Михаил Люшуков. Этот факт подтвердили в епархии и сообщили, что он восстановит разрушенные памятники за собственный счет. Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 297 УК Украины («надругательство над могилой»).