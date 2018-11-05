Стала известна любопытная информация о священнике, разгромившем могилы в Харькове: фото-факт 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский священнослужитель Михаил Люшуков, который 2 ноября снес на внедорожнике десяток надгробий, ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.