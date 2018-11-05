Выводы исследователей расстроят вегетарианцев

К таким выводам пришли ученые в результате проведенных последних исследований, сообщает
портал МедикФорум.
В научных опытах принимали участие 400 человек, которые являлись вегетарианцами, мясоедами и полу-вегетарианцами. Участники в течении двух недель употребляли пищу согласно своим убеждениям и записывали пережитые ощущения. В результате оказалось, что вегетарианцы чаще находились в состоянии стресса, а также имели заниженную самооценку. В отличие от них мясоеды были в лучшем состоянии: меньше находились в депрессивном состоянии, выше оценивали себя как личность.
Ученые из колледжа Уильяма и Мэри, расположенного в Вирджинии, сделали предположение, что люди, не употребляющие в пищу мясо, а только растительную еду, чаще испытывают дискомфорт, потому что имеют уверенность в превосходстве других групп людей над собой. Также были опрошены 24 человека — вегетарианцы и веганы. Спрашивали у них их мнение о собственной жизни, видят ли они смысл в своем существовании. Оказалось, что они часто находятся в стрессовом состоянии, депрессии, меньше видят смысла в жизни.
В то же время представитель Вегетарианского общества не согласен с выводами ученых, высказав собственное мнение. "Мы видим, когда люди придерживаются вегетарианской диеты в соответствии со своими убеждениями, они испытывают позитивные эмоции, считая, что вкладывают в общее дело", — отметил он.