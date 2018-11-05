Харьков

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В Харькове проведут самый массовый в Украине квест

В Харькове проведут самый массовый в Украине квест
Организаторы приглашают жителей города выполнить задания на английском языке и «вписать свое имя в историю».
В харьковском парке Горького планируют провести самый массовый в Украине квест на английском языке. Об этом организаторы мероприятия сообщили на странице Facebook.

Участников игры разобьют на команды, после чего они в течение четырех часов будут выполнять различные задания. Авторы утверждают, что специальных знаний от квестеров не потребуется, а все загадки будут связаны с общедоступной информацией. При этом предусмотрены два формата: легкий (только по территории парка Горького) и стандартный (до станции метро «Госпром»).

«Приглашаем вас принять участие в самом массовом в мире интеллектуально-развлекательном квесте Kharkov English Quest и вместе поставить рекорд Гиннесса и рекорд Украины!», – обращаются организаторы к харьковчанам.

Мероприятие начнется в следующее воскресенье в 11:00. Участие в нем является бесплатным, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.

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