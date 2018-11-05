В Харькове проведут самый массовый в Украине квест

В харьковском парке Горького планируют провести самый массовый в Украине квест на английском языке. Об этом организаторы мероприятия сообщили
на странице Facebook.
Участников игры разобьют на команды, после чего они в течение четырех часов будут выполнять различные задания. Авторы утверждают, что специальных знаний от квестеров не потребуется, а все загадки будут связаны с общедоступной информацией. При этом предусмотрены два формата: легкий (только по территории парка Горького) и стандартный (до станции метро «Госпром»).
«Приглашаем вас принять участие в самом массовом в мире интеллектуально-развлекательном квесте Kharkov English Quest и вместе поставить рекорд Гиннесса и рекорд Украины!», – обращаются организаторы к харьковчанам.
Мероприятие начнется в следующее воскресенье в 11:00. Участие в нем является бесплатным, однако необходимо пройти предварительную регистрацию
.