Харьков

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Коммунальную сферу нужно превращать в прибыльную

Коммунальную сферу нужно превращать в прибыльную
В Харьковском центре развития местного самоуправления состоялся семинар «Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг и благоустройство в ОТГ».
Участники семинара обсудили перспективы реформирования коммунальной сферы в ОТГ, а также правовую, организационную и финансовую составляющие реформы. Отдельно остановились на теме внедрения системы энергоменеджмента как составляющей реформирования коммунальной сферы.

Директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк отметил, что ОТГ, несмотря на увеличение бюджетов после объединения, трудно удерживать и развивать сферу ЖКХ. Именно поэтому нужно привлекать для развития этой отрасли все возможные механизмы, особенно механизм софинансирования, и развивать сферу ЖКХ с привлечением международных партнеров.

Директор Центра развития местного самоуправления Диана Баринова рассказала, что в решении этих вопросов ОТГ Харьковщины сотрудничают с польскими экспертами, в частности, по энергоэффективности. Три громады - Нововодолажская, Золочевская и Мерефянская – попали в проект «U-Lead с Европой».

По информации советника по вопросам местных финансов Центра развития местного самоуправления Марины Гончаренко, громады Харьковщины тратят на содержание и развитие ЖКХ до 10% бюджета.

По мнению советника, нужно не только улучшать и развивать отрасль, но и искать механизм превращения ее в прибыльную.

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