Здоровье

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Выявлена новая смертельная опасность соли

Выявлена новая смертельная опасность соли
Ученые Йельского университета (США) выяснили, что употребление большого количества соли связано со значительным увеличением риска развития рассеянного склероза.

Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем здоровых людей.

Исследователи обнаружили, что в клетках при большой концентрации соли происходит активация сигнального пути Wnt, одним из компонентов которого является белок β-катенин. Этот путь приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам, поражающим центральную нервную систему.

Ранее сообщалось, что американские специалисты из женской больницы Бригхэма в Бостоне доказали, что потребление большого количества соли связано с увеличением риска преждевременной смерти.

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