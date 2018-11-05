Полезно ли удалять аппендикс
5 ноября 2018 г.
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5 ноября 2018 г.
Исследователи проанализировали эпидемиологические данные, содержащие сведения о распространенности заболевания центральной нервной системы среди 1,6 миллиона шведов. Известно, что аппендикс — червеобразный отросток слепой кишки — содержит большое количество белка альфа-синуклеина, который, как показано, образует агрегаты в мозге пациентов с болезнью Паркинсона и является возможной причиной этого расстройства.
Оказалось, что аппендэктомия приводит к снижению вероятности болезни Паркинсона на 19,3 процента. Кроме того, операция замедляла ее наступление в среднем на 3,6 года. При этом наибольший эффект наблюдается среди сельского населения, что указывает на влияние со стороны факторов внешней среды. Например, воздействие пестицидов, как было показано в других исследованиях, провоцирует развитие неврологических расстройств.
В одних только США живет около миллиона человек, страдающих от болезни Паркинсона, а в 2010 году на медицинские услуги, связанные с этим расстройством, были потрачены 14 миллиардов долларов. Считается, что к 2040 году заболеваемость удвоится.
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