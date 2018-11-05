Руни вернется в сборную Англии
5 ноября 2018 г.
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5 ноября 2018 г.
33-летний форвард примет участие в матче против команды США. По информации The Sun, Руни выйдет на игру с капитанской повязкой. Матч сборных Англии и США запланирован на 15 ноября и пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии в августе 2017 года. Последний раз он выступал за команду в ноябре 2016 года. На данный момент в активе форварда 119 матчей и 53 гола за англичан. Футболист является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
На клубном уровне нападающий выступал за английские «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев футболист стал пятикратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов. Летом 2018-го года Руни перешел в «Ди Си Юнайтед».
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