Культура

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Сколько было жертв у Вайнштейна

Сколько было жертв у Вайнштейна
Адвокат Элизабет Феган заявила, что число пострадавших от домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна может достигать тысячи.

«Я думаю, речь идет о сотнях, думаю, их число может составлять почти тысячу», — рассказала она.

Феган ведет групповой иск против Вайнштейна от лица потерпевших. По ее словам, сейчас на домогательства со стороны продюсера пожаловались как минимум 150 женщин. Адвокат поговорила с сотрудницами, которые начинали работать с ним в киностудии Miramax Films в 80-х годах. Из их показаний следует, что девушки приходили к Вайнштейну в кабинет по меньшей мере три раза в неделю все время, что он возглавлял компанию. «Он вел себя так каждый день. Он был насильником и маньяком», — говорит Феган.

11 октября прокуратура сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, предъявленных Вайнштейну.

 

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

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