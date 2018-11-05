Сколько было жертв у Вайнштейна

Адвокат Элизабет Феган заявила, что число пострадавших от домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна может достигать тысячи.

«Я думаю, речь идет о сотнях, думаю, их число может составлять почти тысячу», — рассказала она.

Феган ведет групповой иск против Вайнштейна от лица потерпевших. По ее словам, сейчас на домогательства со стороны продюсера пожаловались как минимум 150 женщин. Адвокат поговорила с сотрудницами, которые начинали работать с ним в киностудии Miramax Films в 80-х годах. Из их показаний следует, что девушки приходили к Вайнштейну в кабинет по меньшей мере три раза в неделю все время, что он возглавлял компанию. «Он вел себя так каждый день. Он был насильником и маньяком», — говорит Феган.



По словам сотрудников компании, брат продюсера Боб Вайнштейн знал о его поведении как минимум с 1990 года. Именно тогда его ассистенты получили первый иск от жертвы домогательств. Все в компании знали о домогательствах со стороны Вайнштейна, но не могли его остановить. Его брат отрицает обвинения в том, что ему было об этом известно.

11 октября прокуратура сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, предъявленных Вайнштейну.

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.