Как бороться со старением
5 ноября 2018 г.
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5 ноября 2018 г.
Исследователи показали, что цинк активирует содержащиеся в полифенолах гидрохиноновые группы — соединения, состоящие из ароматического кольца и двух гидроксильных групп. В результате молекула начинает обезвреживать супероксид, который представляет собой ион кислорода с неспаренным электроном и относится к радикалам. Супероксиды провоцируют наступление в клетке оксидативного стресса, когда повреждаются белки, липиды и ДНК.
Цинк и полифенолы объединяются, образуя металлоорганическое соединение, которое способно функционировать так же, как и фермент супероксиддисмутаза, способствующий дисмутации супероксида в кислород и пероксид водорода.
Согласно одной из теорий, именно накапливающиеся из-за свободных радикалов клеточные повреждения приводят к старению организма. Однако, кроме супероксида, важную роль в этом процессе играют также другие радикалы, включая пероксиды и пероксинитриты.
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