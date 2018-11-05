Как бороться со старением

Ученые Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия) выяснили, что гидрохиноны, содержащиеся в шоколаде, чае, вине и кофе, в сочетании с цинком предотвращают окислительный стресс и замедляют процесс старения.

Исследователи показали, что цинк активирует содержащиеся в полифенолах гидрохиноновые группы — соединения, состоящие из ароматического кольца и двух гидроксильных групп. В результате молекула начинает обезвреживать супероксид, который представляет собой ион кислорода с неспаренным электроном и относится к радикалам. Супероксиды провоцируют наступление в клетке оксидативного стресса, когда повреждаются белки, липиды и ДНК.

Цинк и полифенолы объединяются, образуя металлоорганическое соединение, которое способно функционировать так же, как и фермент супероксиддисмутаза, способствующий дисмутации супероксида в кислород и пероксид водорода.

Согласно одной из теорий, именно накапливающиеся из-за свободных радикалов клеточные повреждения приводят к старению организма. Однако, кроме супероксида, важную роль в этом процессе играют также другие радикалы, включая пероксиды и пероксинитриты.