Назван худший фильм ужасов всех времен

Портал Screen Rant представил список из 15 худших хорроров в истории кинематографа, основанный на оценках критиков сайта Rotten Tomatoes.

Лидером антирейтинга стал фильм 2018 года «День мертвецов: Злая кровь».

Картина режиссера Гектора Эрнандеса задумывалась как ремейк «Дня мертвецов» Джорджа Ромеро 1985 года. В оригинале эпидемия, превращающая людей в зомби, захватила весь мир. Группа выживших на укрепленной базе пытается найти вакцину, и в результате исследований ученым удается контролировать зараженных. Изучение живых мертвецов приводит к конфликту между учеными и военными, охраняющими базу. В ремейке сюжет вращается вокруг девушки Зои, которая пытается создать вакцину от вируса, используя кровь человека, частично превратившегося в зомби.

Второе место занял фантастический фильм ужасов «Лепрекон 4: В космосе». Это четвертая часть хоррор-франшизы о злобном и мстительном карлике-лепреконе, в которой антагонист оказывается на космическом корабле. В антирейтинг также попали третья и вторая части «Лепрекона», занявшие седьмое и двенадцатое места. По словам кинокритиков, четвертый фильм франшизы оказался хуже остальных из-за ужасных компьютерных спецэффектов. На третьей строчке — хоррор-комедия «Изгоняющий заново» с Лесли Нильсеном. Отмечается, что пародия на «Изгоняющего дьявола» была раскритикована фанатами оригинала из-за отсутствия хороших шуток.

В список также попали фильмы ужасов «Дракула 2: Вознесение», «Дантист», «Возвращение помидоров-убийц», «Дракула против Франкенштейна», «Один пропущенный звонок», «Челюсти 4: Месть» и «Восставший из ада 6: Поиски ада». Завершает антирейтинг лента 2017 года «Клоунтергейст».