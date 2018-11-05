В горсовете сообщили о ситуации с инсулином в Харькове

О ситуации с закупкой инсулина для больных сахарным диабетом рассказал
директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрий Сороколат.
По его словам, средств, которые выделили на закупку препаратов, хватит конца 2018 года.
– Этих денег на 100% хватит на ноябрь, декабрь, и частично мы захватим начало января, чтобы не было социального напряжения среди больных. Пациенты уже могут выписывать рецепты на инсулины у врачей-эндокринологов по месту жительства и получать их в аптеках города. Город, со своей стороны, будет погашать затратную финансовую часть в соответствии с договорами, заключёнными с аптечной сетью, — отметил Сороколат.
По его словам, в списке — больше 30 видов препаратов инсулина, из которых — 18 импортного производства.