Здоровье

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В горсовете сообщили о ситуации с инсулином в Харькове

В горсовете сообщили о ситуации с инсулином в Харькове
В мэрии говорят, что лекарства уже можно получить в аптеках, выписав рецепт у врача. В списке — больше 30 видов препаратов инсулина.
О ситуации с закупкой инсулина для больных сахарным диабетом рассказал директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрий Сороколат.

По его словам, средств, которые выделили на закупку препаратов, хватит конца 2018 года.

– Этих денег на 100% хватит на ноябрь, декабрь, и частично мы захватим начало января, чтобы не было социального напряжения среди больных. Пациенты уже могут выписывать рецепты на инсулины у врачей-эндокринологов по месту жительства и получать их в аптеках города. Город, со своей стороны, будет погашать затратную финансовую часть в соответствии с договорами, заключёнными с аптечной сетью, — отметил Сороколат.

По его словам, в списке — больше 30 видов препаратов инсулина, из которых — 18 импортного производства.

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