В горсовете сообщили о ситуации с инсулином в Харькове 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В мэрии говорят, что лекарства уже можно получить в аптеках, выписав рецепт у врача. В списке — больше 30 видов препаратов инсулина.